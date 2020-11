Wechselhaftes Wetter in Deutschland

Anzeige

Offenbach. Die Menschen in Deutschland erwartet am gesamten Wochenende wechselhaftes Wetter. Den Samstag prägt ein Sonne-Regen-Mix, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem im Norden bleibt es demnach bewölkt und regnerisch, im Süden hingegen meist heiter und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 11 Grad.

Am Sonntag setzt sich das zweigeteilte Wetter laut DWD fort. In der Mitte und im Norden Deutschlands bleibt es bewölkt, zeitweise kann es regnen. Im Süden und Südosten startet der Tag zunächst heiter. Auch hier ziehen laut Vorhersage am Nachmittag aber Wolken auf. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 9 bis 12 Grad, im Rest von Deutschland bei 3 bis 9 Grad.

Zum Wochenstart bleibt das Wetter wechselhaft. Regen und Wolken ziehen über Deutschland, die Temperaturen steigen nicht über 11 Grad.