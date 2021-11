WC defekt: ISS-Crew muss bei Rückflug zur Erde auf Bordtoilette verzichten

Anzeige

Cape Canaveral. Vier Mitglieder der derzeitigen Besatzung der Raumstation ISS müssen bei ihrer Rückkehr zur Erde auf die Bordtoilette ihrer SpaceX-Kapsel verzichten - die ist nämlich defekt. Nasa-Astronautin Megan McArthur bezeichnete die Aussicht auf einen Flug in Windeln am Freitag als „suboptimal“, fügte aber schnell hinzu, dass ein Aufenthalt im Weltraum „voller kleiner Herausforderungen“ sei, die gemeistert werden müssten. „Das ist bloß eine mehr, um die wir uns in unserer Mission kümmern müssen. Wir machen uns deswegen keine großen Sorgen.“

Die Verantwortlichen auf der Erde mussten - eventuell noch am Freitag (US-Zeit) - entscheiden, ob McArthur und ihre drei Kollegen schon am Wochenende zur Erde zurückfliegen. Der Flug der Nachfolgebesatzung mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer ist verschoben worden. Auch deren Kapsel hatte Probleme mit der Bordtoilette, die aber im Gegensatz zu der im Orbit repariert werden konnte.

Mit McArthur werden der französische Astronaut Thomas Pesquet, der Japaner Akihiko Hoshide und der Amerikaner Shane Kimbrough zur Erde zurückkehren. Auf der ISS bleiben ein amerikanisches und zwei russische Besatzungsmitglieder.