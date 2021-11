Tödlicher Vorfall bei US-Parade: Hunderte kommen zu Mahnwache für Opfer

Anzeige

Waukesha. Hunderte Menschen haben bei einer Mahnwache in der US-Kleinstadt Waukesha der fünf Opfer des tödlichen Zwischenfalls bei einer Weihnachtsparade gedacht. Sie versammelten sich örtlichen Medienberichten zufolge am Montagabend (Ortszeit) mit Kerzen in der Innenstadt des Ortes im Bundesstaat Wisconsin, wo am Sonntag ein Geländewagen in eine Menschenmenge gerast war. Mindestens fünf Menschen starben und mindestens 48 weitere wurden verletzt.

Video SUV rast in Menschenmenge in US-Kleinstadt 1:32 min Mindestens fünf Menschen sind auf einer Weihnachtsparade in der US-Kleinstadt Waukesha um Leben gekommen, als ein Auto in die Menge raste. © Reuters

Die Polizei nahm kurz nach dem Vorfall einen Verdächtigen fest und stellte das mutmaßliche Tatfahrzeug sicher. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Einen Terrorakt schließen die Ermittler aber aus.