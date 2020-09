Wasserschildkröte verfängt sich in Plastiktüte – Italienische Fischer filmen Rettungsaktion

Anzeige

Immer wieder verenden Tiere wegen Plastikmüll in den Meeren. Zwei Fischer aus Italien konnten vergangene Woche das Leben eines Meeresbewohners retten. Eine Wasserschildkröte hatte sich wenige Kilometer von der sizilianischen Hafenstadt San Leone in einer Plastiktüte verfangen und drohte zu ersticken. In einem Video hielten die beiden die Rettung des Tieres fest.

Am 4. September segelten die beiden Italiener vor der Küste, als sie einen weißen Beutel an der Wasseroberfläche entdeckten. Sie fuhren näher heran und sahen die um ihr Leben kämpfende Schildkröte. Kurzerhand entschlossen sie sich, das hilflose Tier zu retten.

Rettung dauert über fünf Minuten

Mit einer Schere und einem Messer gelang es den italienischen Fischern, die Schildkröte zu befreien. Über fünf Minuten dauerte die Rettungsaktion, bevor sie das Tier zurück ins Wasser lassen konnten. Die Freude der beiden Männer war groß.