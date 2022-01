Bis zu 25 Zentimeter Schnee: Wintersturm legt US-Hauptstadt Washington lahm

Anzeige

New York. Ein Wintersturm hat der US-Hauptstadt Washington am Montag starken Schneefall gebracht. Regierungsbüros und Schulen blieben geschlossen. Für die Stadt und Teile der Staaten Virginia und Maryland wurden für den Nachmittag bis zu 25 Zentimeter Schnee vorhergesagt. Der Nationale Wetterdienst gab für das Gebiet bis 16 Uhr (Ortszeit) eine Wintersturmwarnung heraus. Windböen bis zu 56 Stundenkilometer wurden vorhergesagt und Reisen wegen der gefährlichen Bedingungen als sehr schwierig eingestuft.

„Das Timing ist nicht gut“, sagte der Meteorologe David Roth. „Für die Gegend um D.C. ist es die morgendliche Rushhour. Zumindest für die Orte im Nordosten wird es näher an der Mittagszeit sein.“

Viele Flüge gestrichen

Mehr als die Hälfte der Flüge am Ronald Reagan National Airport, am Baltimore/Washington Thurgood Marshall International Airport und am Washington Dulles International Airport waren am Montagmorgen laut dem Beobachtungsdienst FlightAware.com verspätet oder wurden gestrichen. Ein Viertel der Flüge an den drei großen New Yorker Flughäfen waren ebenfalls verspätet oder wurden gestrichen.

In einigen Gegenden könnten bis zu fünf Zentimeter Schnee pro Stunde fallen, teilte das Wettervorhersagezentrum mit. Die Wintersturmwarnung erstreckte sich vom nördlichen Alabama und dem südlichen Tennessee über Georgia, Kentucky, North Carolina und West Virginia, Virginia und Maryland. Mehr als 500.000 Kunden waren am Montagmorgen ohne Strom.

Auch in den Südstaaten teils viel Schnee

In Teilen Alabamas, Kentuckys und Tennessees begann es Sonntagnacht zu schneien. Im Norden Alabamas fielen bis zu fünf Zentimeter Schnee, Geschäfte, Schulen und Behörden öffneten erst am Vormittag. Die Behörden in Virginia und Maryland meldeten zahlreiche Unfälle und tückische Straßenverhältnisse.

Mehrere Schulbezirke in der Region erklärten, dass sie am Montag geschlossen bleiben, den Unterricht verschieben oder digital unterrichten würden. Die öffentlichen Schulen von Washington kündigten an, dass Schüler und Personal erst am Donnerstag in die Schule zurückkehren würden. Viele Corona-Test- und -Impfstellen waren in Virginia und Maryland wegen des Wetters geschlossen.

In Washington kündigte das US-Personalamt an, dass die Büros der Bundesbehörden in der Region am Montag geschlossen bleiben würden. Mitarbeiter von Notdiensten und Angestellte im Home Office würden weiterarbeiten.