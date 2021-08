Nach Schüssen: Pentagon in Washington abgeriegelt

Anzeige

Washington. In der Nähe des US-Verteidigungsministeriums in Washington sind am Dienstag Schüsse gefallen. Mehrere Menschen seien verletzt worden, teilte die Feuerwehr im Bezirk Arlington mit. Sie äußerte sich nicht dazu, ob die Menschen von Kugeln getroffen wurden und wie schwer die erlittenen Verletzungen waren. Das Pentagon wurde abgeriegelt.

Die Schüsse fielen an einem Bussteig an der U-Bahn-Station des Pentagons, wie die Pentagon Force Protection Agency mitteilte, die für den Schutz des Verteidigungsministeriums zuständig ist. U-Bahn-Züge wurden wegen des Polizeieinsatzes umgeleitet. Die Station liegt nur wenige Schritte vom Pentagon-Gebäude entfernt, das in Arlington im US-Staat Virginia liegt, gegenüber von Washington am Potomac River.

Die Hintergründe waren unklar. Ein AP-Reporter vor Ort hörte, dass mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Ein anderer hörte, wie ein Beamter “Schütze” rief.