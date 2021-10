Was können Betroffene oder Zeugen nach antisemitischen Vorfällen tun?

Anzeige

Der mutmaßlich antisemitische Vorfall in einem Leipziger Hotel gegen den Sänger Gil Ofarim hat große Empörung ausgelöst. Doch was kann man tun, wenn man selbst Betroffener eines verbalen antisemitischen Angriffs wird oder einen solchen beobachtet?

Nikolas Lelle von der Amadeu Antonio Stiftung, die sich gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus einsetzt, sagte im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass ein solcher Vorfall, wie ihn Gil Ofarim erlebt haben soll, in jedem Fall nicht ignoriert werden dürfe. Die mutmaßliche Aussage des Hotelmitarbeiters in Bezug auf den Davidstern sei „zwar nicht strafrechtlich relevant, aber dennoch eindeutig antisemitisch“.

Auch in Unternehmen sollten antisemitische Vorfälle nicht sanktionslos bleiben, so Lelle. „Es muss eine Stellungnahme mit klarer Positionierung und Konsequenzen geben. Die Probleme müssen benannt werden. Das ist ein Teil des Problems, dass das ‚Westin‘ dies nicht in vollem Umfang erkannt hat“, sagt er.

Personen jüdischen Glaubens seien vor allem von verbalen Angriffen immer wieder betroffen. „Sie sind es leider schon gewohnt. Es gehört teilweise schon zu ihrem Alltag, weswegen sie bereits Strategien zum Umgang damit entwickelt haben“, so Lelle.

Dennoch sollte ein solcher Fall gemeldet werden, bei der Polizei oder dem RIAS, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Auch wenn Mitarbeiter im Kollegenkreis diskriminierende Äußerungen bemerken, könnten diese sich Hilfsangebote suchen, beraten lassen und bei Bedarf weitere Schritte in die Wege leiten.

Beratungsstellen zum Thema Antisemitismus

