Warum die Chinesen bislang keine Vegetarierer waren – und sich das langsam ändert

Peking. Der Shengfu Xiaoguan Markt in Peking liegt an einem ruhigen Parkstreifen, der von kartenspielenden Senioren bevölkert wird. Wer jedoch die Eingangstür des fußballfeldgroßen Funktionsbaus öffnet, dessen Sinne werden von einer regelrechten Reizüberflutung heimgesucht: Dutzende Gerüche, dicht gedrängte Besuchermassen und laut feilschende Händler. Vor allem die Fisch- und Fleischtheken lassen keinen Zweifel an der Vielfalt der chinesischen Essgewohnheiten: Neben dem Schweinehack liegen frische Hühnerfüße sorgsam im Kühlregal aufgereiht, daneben ein Korb voller Garnelen und ein Aquarium mit Rochen gefüllt.

Die Volksrepublik ist bei Weitem kein Paradies für Vegetarier, nur etwa 50 Millionen der insgesamt 1,4 Milliarden Einwohner verzichten vollständig auf Fleisch. Traditionell gehen in der chinesischen Küche Gemüse und Fleisch eine geradezu symbiotische Beziehung ein: Beide sind in aller Regel fester Bestandteil einer Mahlzeit – sei es auch nur, dass ein paar Scheiben Trockenfleisch als Geschmacksverstärker im Blumenkohlteller landen. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Global wird knapp ein Drittel aller Fleischspeisen in China verzehrt.

Lebensmittelskandale sorgen immer wieder für Schlagzeilen

Doch auch im Reich der Mitte hat die Corona-Pandemie zu einer Debatte über den eigenen Nahrungsmittelverzehr geführt. Im Sommer bereits hat die Regierung den Wildtierhandel endgültig unter Strafe gestellt – eine überfällige Maßnahme, schließlich hat das Coronavirus höchstwahrscheinlich am Huanan-Wildtiermarkt in Wuhan zu einem ersten Infektionscluster geführt. Exotische Speisen wie Schlangen, Bambusratten oder Zibetkatzen sind jedoch nur in wenigen Provinzen Usus, in der nördlichen Hauptstadt Peking rümpft man über solche Essgewohnheiten oft nur die Nase.

Doch bereits vor dem Virusausbruch in Wuhan haben Dutzende Lebensmittelskandale den chinesischen Konsumenten zutiefst verunsichert, darunter mit Melanin versetztes Babymilchpulver oder die weitverbreitete Praxis vieler Restaurants, bereits verwendetes Speiseöl zu „recyceln“.

Aber auch die Fleischzucht geriet immer wieder in die Negativschlagzeilen, etwa durch Etikettenschwindel beim Ablaufdatum. Zudem gibt es kein anderes Land auf der Welt, das stärker von der afrikanischen Schweinepest getroffen wurde – im letzten Jahr dürften sich die Schweinebestände aufgrund des tödlichen Erregers nahezu halbiert haben.

„Unser Ziel ist es, die Menschen von vegetarischem Essen zu begeistern“

„Früher waren wir Chinesen stolz auf unsere Fleischgerichte. Die Mahlzeiten bestanden zu 70 Prozent aus Fleisch und zu 30 Prozent aus Gemüse. Heute ist das andersrum“, sagt Starkoch Lin Shuwei, der durch eine Fernsehkochshow landesweite Popularität erlangt hat. Der fotogene Chinese steht auf einer mit grünen Scheinwerfern beleuchteten Bühne in einem riesigen Raum, der wie das Innere einer gotischen Kapelle anmutet. Vor ihn haben sich in Dutzenden Sitzreihen Fotografen, Agenturjournalisten und Influencer versammelt.

Nestlé hat an diesem Dezemberabend zur Pressekonferenz geladen, um seine neue Harvest-Gourmet-Reihe in China auf den Markt zu bringen – die erste „pflanzenbasierte“ Fleischalternative des Schweizer Mischkonzerns im Reich der Mitte. Das Konzept mag in Europa bereits weit verbreitet sein, in China jedoch leistet Nestlé durchaus Pionierarbeit. „Unser Ziel ist es, die Menschen von vegetarischem Essen zu begeistern. Wir bieten den Kunden den Geschmack und die Textur von Fleisch, verbunden mit den Gesundheitsvorteilen von Pflanzen“, sagt Altug Guven, Vizepräsident für Nestlé China.

Mitarbeiter der Marktregulierungsverwaltung überprüfen an einem Marktstand im Stadtteil Haidan die Lieferkette für Fleisch und die Einhaltung von Desinfektionsmaßnahmen. © Quelle: Ren Chao/Xinhua/dpa

Jahrelang haben die Nahrungsmittelwissenschaftler daran gewerkelt, Speisen wie Kung Pao Huhn nach Sichuan-Art oder rotgeschmorten Schweinebauch auf vegetarisch nachzuahmen. Nun sollen die Speisen in Form von Tiefkühlwaren der chinesischen Bevölkerung schmackhaft gemacht werden.

„Westlichen Konsumenten geht es vor allem um Nachhaltigkeit“, sagt Nini Chiang von der Marketingabteilung Nestlés. In China hingegen würden moralische Kategorien beim Fleischkonsum keine Rolle spielen. „Wir fokussieren uns auf den Aspekt der gesunden und ausgewogenen Ernährung“, sagt die Taiwanerin.

Kampagne „Leerer Teller“

Dass das Projekt scheitern wird, ist unwahrscheinlich. Denn mithilfe des E-Commerce-Imperiums Alibaba hat Nestlé in den letzten Wochen und Monaten quasi in Echtzeit Unmengen an Daten über die potenzielle Zielgruppe angesammelt. Dafür hat der Konzern immer wieder mögliche Speiseprodukte auf den chinesischen Smartphone-Apps platziert, die Kunden wurden jedoch erst bei der Bestellung darüber informiert, dass es sich lediglich um eine Forschungsumfrage handelt.

Nestlés Harvest Gourmet trifft aber auch den „politischen“ Zeitgeist. Chinas Regierung hat in diesem Jahr gleich mehrere Kampagnen eingeführt, um die Nachhaltigkeit des Lebensmittelkonsums zu erhöhen. Im August etwa forderte Staatschef Xi Jinping seine Bevölkerung dazu auf, in Restaurants weniger Gerichte zu bestellen und keine Reste überzulassen. „Leerer Teller“ haben Staatsmedien die bis heute anhaltende Kampagne getauft.

Gleichzeitig versprach Xi der internationalen Gemeinschaft bei einer UN-Rede, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt bis 2060 Karbonneutralität erreichen würde. Für viele Experten, darunter Li Shuo von Greenpeace Peking, würde die Jahrhundertaufgabe vor allem mit der Landwirtschaft stehen oder fallen – jenem Bereich also, der die größte Herausforderungen für eine CO₂-freie Zukunft darstellt.