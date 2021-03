Wann kommt der Frühling nach Deutschland?

Anzeige

Einmal war er ja schon ganz kurz da. Nachdem der Frühling im Februar ein kurzes Gastspiel mit Temperaturen über 15 Grad gegeben hat, muss Deutschland auch in dieser Woche weiter auf warmes Frühlingswetter warten. Die Temperaturen bleiben konstant unter zehn Grad, der Wind weht mäßig und die Sonne zeigt sich nur kurzzeitig, erklärt Meteorologe Jürgen Schmidt von „WetterKontor“. Allein in Schleswig-Holstein kann es zu Beginn der Woche zu längeren sonnigen Phasen kommen.

Freitag wird der kälteste Tag

Die Temperaturen sinken zunächst im Verlauf der Woche. Freitag wird es am kältesten. Temperaturen von bis zu minus fünf Grad sind in den Abend- und Morgenstunden möglich, statt Morgentau können auch in den tiefer liegenden Gebieten kurzzeitig immer wieder Schneedecken liegen bleiben.

Experten warnen daher diese Woche vor Glätte auf den Straßen und raten Hobbygärtnern, die optimistisch bereits mit der Garten- oder Balkonbepflanzung begonnen haben, ihre Pflanzen nachts reinzuholen oder zumindest abzudecken, erklärt der Meteorologe.

Lawinengefahr in den Alpen

Grund für die kalte Märzwinterwoche sind Winde, die aus Nordosten kalte Luft und Wolken nach Deutschland bringen. Die Wolken sorgen in den höher gelegenen Regionen für Niederschläge und weniger Sonnenstunden. In den Mittelgebirgen und den Alpen gibt es noch einmal einem Wintereinbruch mit viel Neuschnee und Lawinengefahr. Auch andernorts sind Graupel- und Schneeschauer möglich.

Erst nachdem am Samstag der kalendarische Frühling beginnt, wird auch das Wetter in Deutschland wieder etwas frühlingshafter. Im Westen sind schon am Sonntag Temperaturen über zehn Grad möglich. Zu Beginn der nächsten Woche sorgt ein Hoch dann auch im restlichen Bundesgebiet für trockeneres Wetter und Temperaturen, die auf über 15 Grad steigen können.