Waldstädte und explodierende Bäume: Trump lobt Österreich - so lacht das Netz über sein Interview

US-Präsident Donald Trump lobte in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News Österreichs “Waldstädte”. Dank deren Forstwirtschaft komme es dort im Gegensatz zum US-Bundesstaat Kalifornien nicht zu immer bedrohlicheren Waldbränden. Ländern wie Österreich gelinge es aufgrund deren Brandprävention den Feuern vorzubeugen, “obwohl sie explosivere Bäume haben. Bäume, die schneller Feuer fangen, aber sie halten die Feuer im Zaum”, sagte Trump dem Moderationsteam.

“Was knallt denn da so?”

Im Netz nahmen viele Menschen die Steilvorlage für ein Gagfeuerwerk dankend auf – darunter Österreicher selbst. Eine Twitter-Nutzerin schreibt: “An deutsch-österreichische Grenze: Was knallt denn da so? Das sind die Österreicher, die lassen mal wieder die Bäume explodieren.” Ein weiterer User scherzt: “Trump redet von Waldstädten und explodierenden Bäumen in Österreich. Kurz muss bei seinem Besuch keinen guten Eindruck hinterlassen haben.”

Laut eines Twitter-User freuen sich einige Österreicher, dass der US-Präsident überhaupt ihr Land kennt: “In den meisten Ländern würden die Leute empört reagieren, wenn Trump irgendeinen Unsinn über das Land behauptet. In Österreich freut man sich, dass er das Land kennt.” Vor allem zu Trumps Aussagen zu Österreichs “explosiveren Bäumen” ließen viele ihrer Kreativität freien Lauf:

Sogar Fotocollagen bauten einige, auf denen sie explodierende Bäume in die Stadt Wien retuschierten.

Gemeinsam philosophierten sie darüber, wie der US-Präsident sich Österreich vorstellt: Wohl eher wie ein Dorf im Wald, also ein Land mit großen Städten.

Immer wieder spielten die Menschen auf das aus der Fantasyfilmreihe “Star Wars” bekannte Waldvolk der Ewoks an.

Weitere lustige Reaktionen fanden ihren Weg ins Netz. Bundeskanzler Sebastian Kurz findet sich auch in den Tweets wieder.

Klimawandel heruntergespielt

Während Trump über Gründe für die Waldbrände in den USA fabuliert, werfen die Gouverneure an der Westküste dem US-Präsidenten unverblümt vor, die Bedrohung durch den Klimawandel herunterzuspielen. Gavin Newsom in Kalifornien war da bei seinem Treffen mit dem Präsidenten am Montag eher noch gemäßigt. Es gebe wissenschaftliche Beweise dafür, dass der Klimawandel real sei und die Feuergefahren in Wald und Busch verschärfe, sagte er. Was man beobachte, spreche für sich.

Der Gouverneur wies auch darauf hin, dass 57 Prozent der Waldgebiete in Kalifornien von der Washingtoner Regierung kontrolliert würden. Am vergangenen Freitag hatte er das Leugnen der Gefahren des Klimawandels als “ideologischen Scheiß” bezeichnet.