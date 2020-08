Waldbrände in Kalifornien wüten weiter: Diebstähle und Plünderungen in Evakuierungszone

Anzeige

Scotts Valley. Die massiven Waldbrände in Nordkalifornien wüten weiter. Feuerwehrleute bereiteten sich auf die Ankunft von stürmischem, trockenem Wetter vor, das starken Wind und Blitze bringen sollte. Beinahe eine Viertelmillion Menschen mussten ihre Häuser verlassen oder sich darauf vorbereiten.

Bei einem Brand in der Gebirgskette Santa Cruz Mountains, südlich von San Francisco, wurden die Behörden nach eigener Aussage von Menschen behindert, die den Evakuierungsanordnungen nicht folgen wollten oder das Chaos für Diebstähle nutzten. Der County-Sheriff von Santa Cruz, Jim Hart, sagte, 100 Polizisten patrouillierten und jeder, der keine Erlaubnis habe, sich in einer Evakuierungszone aufzuhalten, werde festgenommen.

Sogar Feuerwehrmann bestohlen

"Was wir aus der Gemeinde hören ist, dass es eine Menge Plünderung gegeben hat", sagte Hart. Unter anderem wurde ein Feuerwehrmann bestohlen, während er die Arbeiten am Samstag koordinierte. Jemand sei in sein Auto eingedrungen, habe das Portemonnaie gestohlen und "das Konto abgepumpt", sagte Mark Brunton, Leiter der kalifornischen Wald- und Brandschutzbehörde Cal Fire.

Bis Montagnachmittag galt in der Region um San Francisco, wo mehrere teils massive Brände wüten, wegen der extremen Bedingungen mit hoher Hitze, niedriger Luftfeuchtigkeit und Wind mit Böen bis zu 105 Kilometern pro Stunde eine Warnung. Die Brände waren durch Blitze in der vergangenen Woche ausgelöst worden.