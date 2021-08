Waldbrand nähert sich erneut Athen: Anwohner evakuiert, Stromversorgung in Gefahr

Anzeige

Athen. Ein herannahender Waldbrand hat unweit von Athen für teils dramatische Szenen gesorgt. Rund 20 Kilometer nördlich von Griechenlands Hauptstadt gingen Einsatzkräfte am Donnerstag von Haus zu Haus, um Anwohner in Sicherheit zu bringen. Die Flammen bedrohten auch die Stromversorgung in Teilen Athens, da das Übertragungsnetz beschädigt worden sei, teilten Behördenvertreter mit. Mehr als 700 Feuerwehrleute würden die ganze Nacht über im Einsatz sein.

Am nördlichen Rand der Hauptstadt war ein Waldbrand, der am Dienstag in einem Vorort ausgebrochen war, wieder aufgeflammt und ließ dichte Rauchschwaden in den Himmel steigen. Das Feuer im Athener Vorort Varibobi hatte Anfang der Woche Dutzende Häuser beschädigt und Tausende Menschen in die Flucht getrieben.

Flammen nähern sich auch Sommerpalast in Tatoi außerhalb von Athen

Die Flammen näherten sich auch einem Sommerpalast in Tatoi außerhalb von Athen, den die frühere griechische Königsfamilie nutzte. In einer Herkulesaufgabe versuchten die Einsatzkräfte auch den einstigen Austragungsort der Olympischen Spiele vor dem Feuer zu bewahren. Am Abend erklärten Behördenvertreter, dass für beide Stätten keine unmittelbare Gefahr mehr bestehe.

Video Griechische Feuerwehr kämpft gegen Waldbrände an 1:11 min Fast 300 Einsatzkräfte arbeiteten die ganze Nacht hindurch, um den sich weiter ausbreitenden Waldbrand bei Ziria einzudämmen. © Reuters

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis besuchte am Donnerstag sowohl die historische Olympia-Stätte auf der Halbinsel Peloponnes als auch Tatoi. Das Land stehe vor einer noch nie da gewesenen Umweltkrise mit zahlreichen Bränden während einer andauernden Hitzewelle, sagte der Regierungschef. „Ich habe volles Verständnis für den Ärger, die Wut und die Verzweiflung der Menschen, die ihr Eigentum verloren haben.“ Es stünden jedoch noch weitere schwere Tage bevor, denn es werde erwartet, dass der Wind erneut auffrische und die Hitze anhalte.

TV-Ansprache: Rettung menschlichen Lebens habe Priorität

Später erklärte Mitsotakis in einer TV-Ansprache, dass es schon immer Priorität gehabt habe, menschliches Leben zu retten. Darauf folge der Schutz von Eigentum, der Umwelt und der kritischen Infrastruktur. „Leider ist es unter diesen Umständen einfach unmöglich, alle diese Ziele zur gleichen Zeit zu erreichen“, räumte Mitsotakis ein. Die Waldbrände spiegelten „die Realität des Klimawandels“ wider.

Mindestens 99 neue Feuer wurden gemeldet, mehr als 50 Dörfer und Siedlungen wurden geräumt, darunter ein Campingplatz am Strand sowie Hotels auf der Insel Euböa, wo Urlauber auf Booten über das Meer flüchteten.

Unterstützung vom griechischen Militär und aus EU-Ländern

Unterdessen traf zusätzliche Unterstützung vom griechischen Militär und aus EU-Ländern ein. Löschflugzeuge und Helikopter schwebten über den Flammen nahe Athen, über dem Zentrum Griechenlands, über Euböa sowie unweit der antiken Olympia-Stätte und warfen Wasser ab.

Eine Hitzewelle, die als die schwerste in Griechenland seit 1987 beschrieben wurde, hat das Land seit mehr als einer Woche im Griff. Die Temperaturen stiegen auf 45 Grand Celsius, Wälder und Wiesen sind völlig ausgetrocknet und leicht entflammbar.

Zerstörte Fläche übersteigt 50 Prozent der durchschnittlichen Brandfläche der vergangenen Jahre

Griechischen Wissenschaftlern zufolge überstieg die Gesamtfläche, die innerhalb von nur drei Tagen in diesem Monat zerstört wurde, 50 Prozent der durchschnittlichen Brandfläche der vergangenen Jahre. Im Bericht einer Beobachtungsstelle hieß es, zwischen Sonntag und Mittwoch seien etwa 6000 Hektar Land ein Raub der Flammen geworden. Im gesamten letzten Jahr seien es 10 400 Hektar gewesen.

EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius erklärte, die schlimmsten Waldbrände seit Jahrzehnten und das Extremwetter weltweit in diesem Sommer seien ein klares Zeichen für die Notwendigkeit, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Das Hochwasser, die Hitzewellen und Waldbrände könnten „unsere neue Normalität werden“, warnte er auf Twitter. „Wir müssen uns fragen: Ist dies die Welt, in der wir leben wollen?“