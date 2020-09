Waldbrand in Portugal: Rund 1000 Feuerwehrleute im Einsatz gegen Flammen

Anzeige

Anzeige

Lissabon. Fast 1000 Feuerwehrleute haben gegen einen großen Waldbrand im Zentrum von Portugal gekämpft. Das Feuer wütete am Montag in der Gegend um Proença-a-Nova, 200 Kilometer nördlich von Lissabon. Auch 15 Löschflugzeuge waren an dem Einsatz gegen die Flammen beteiligt. Eine “außergewöhnliche” Menge an trockener Vegetation fache das Feuer an, teilte ein Kommandeur der örtlichen Zivilschutzbehörde, Luis Belo Costa, bei einer Pressekonferenz mit. Rund zwei Dutzend Menschen wurden aus Ortschaften in Sicherheit gebracht.

Der Waldbrand war am Sonntag ausgebrochen. Fünf Feuerwehrleute erlitten Verletzungen, als ihr Fahrzeug von den Flammen erfasst wurde.