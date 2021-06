Waldbrand in Nordkalifornien: Rund 800 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen

Anzeige

San Francisco. In Nordkalifornien kämpften am Dienstag rund 800 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand an, der sich innerhalb kurzer Zeit rasch ausgebreitet hatte. Nach Mitteilung der Feuerwehr waren in dem Bezirk Siskiyou County nahe der Ortschaft Weed eine Fläche von rund 54 Quadratkilometern betroffen.

Das Feuer war am Freitag durch einen Blitzschlag ausgelöst worden. Heftige Winde bei weiter trockenem und heißen Wetter verschärften die Lage. Mehrere Hundert Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser in der Gefahrenzone vorsichtshalber zu verlassen.