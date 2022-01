Waldbrand zerstört mehr als 1000 Häuser: Rettungskräfte suchen in Colorado nach Vermissten

Anzeige

Anzeige

Louisville. Rettungskräfte haben in den schneebedeckten Trümmern eines gewaltigen Waldbrands im US-Staat Colorado nach zwei Vermissten gesucht. Die Sprecherin des Landkreises Boulder, Jennifer Churchill, sagte am Sonntag, eine vermisste Person sei lebend gefunden worden, nach zwei weiteren werde noch gesucht. Die Flammen vernichteten in Vororten von Denver und Boulder eine Fläche von 24 Quadratkilometern. Fast 1000 Gebäude brannten nieder.

Sheriff: „Es ist eine schwierige Aufgabe“

Die Einsatzkräfte suchten noch nach einer Frau in einem Haus in Superior und einem Mann in der Nähe von Marshall. Joe Pelle, Sheriff von Boulder County, sagte, ihre Häuser bestünden nur noch aus Trümmern, die mit Schnee bedeckt seien. „Es ist eine schwierige Aufgabe.“ Andere Ermittler untersuchten, ob die Vermissten es vielleicht geschafft hatten, aber ihre Familien oder Freunde nicht kontaktierten, wie Pelle mitteilte.

Anzeige

Einige der bis auf die Grundmauern abgebrannten Häuser schwelten am Sonntag noch. Der Brand wurde jedoch nicht mehr als unmittelbare Bedrohung eingestuft - besonders angesichts des Schnees und eisiger Temperaturen. Der Brand brach nach einem extrem trockenen Herbst und einem bisher schneefreien Winter sehr spät im Jahr aus. Experten erklärten, diese Bedingungen hätten zusammen mit starkem Wind zur Ausbreitung der Flammen beigetragen. Was genau das Feuer auslöste, war unklar.