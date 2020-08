Waldbrand in Andalusien: Tausende Menschen in Sicherheit gebracht

Anzeige

Etwa 2400 Menschen sind im südspanischen Andalusien wegen eines Waldbrandes in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer sei außer Kontrolle, wurde am Sonntag von offizieller Seite mitgeteilt. Es hat 90 Quadratkilometer Boden versengt. 24 Flugzeuge und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Die Brandbekämpfung werde dadurch behindert, dass das unebene Gelände es erschwere, alle betroffenen Gegenden zu erreichen, hieß es. Das Feuer war am Donnerstag in den Bergen in der Nähe von Almonaster la Real, nordwestlich von Sevilla, ausgebrochen.

Zwei Großbrände in der Natur

Wegen eines anderen Brandes in dem Städtchen Mula in der südostspanischen Region Murcia wurden am Samstag weitere 70 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr versuchte auch, zwei Großbrände in der Natur in der westspanischen Region zu löschen.