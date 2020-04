Waldbrand bei Gummersbach: Häuser evakuiert, 60 Hektar Wald verbrannt

Anzeige

Am Montagmittag ist in einem Waldabschnitt bei Gummersbach ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rät Anwohnern dazu, sich in Sicherheit bringen. Wie “RP online" berichtet, werden Häuser eines Ortsteils bereits evakuiert. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können laut Feuerwehr nicht ausgeschlossen werden.

“Feuer nicht ansatzweise unter Kontrolle”

Dem Bericht zufolge sagte ein Sprecher der Stadt Gummersbach am Nachmittag: “Wir haben das Feuer nicht ansatzweise unter Kontrolle.” Rund 35 Hektar Fläche sollen von dem Brand betroffen sein. Inzwischen sind neben 150 Feuerwehrleuten auch zwei Löschflugzeuge im Einsatz. Die Löscharbeiten werden dabei besonders durch den Wind erschwert, der immer wieder die Richtung wechselt, heißt es weiter.

Am Abend folgte dann die Entwarnung: Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden, rund 50 bis 60 Hektar Wald seien verbrannt. Verletzte soll es nicht gegeben haben.

RND/liz