Feuerkatastrophe bei Athen: „Albtraum am Rand der Stadt“

Athen. Die Tische waren festlich gedeckt. Am Abend sollte eine Hochzeit gefeiert werden auf der Terrasse des beliebten Ausflugslokals im Athener Vorort Varybobi. Aber vor den Gästen und dem Brautpaar kam das Feuer. Das Personal konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Als der Gastwirt am Mittwochmorgen in sein Lokal zurückkehrte, war alles ein Raub der Flammen: Die Tischdecken verkohlt, Gläser, Teller und Besteck rußgeschwärzt. Von den Polsterstühlen sind nur die Metallgerippe übrig.

Am Mittwoch boten die einst idyllischen Gebiete im Norden Athens, über die am Abend zuvor ein Feuersturm hinweggefegt war, ein Bild völliger Verwüstung. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach von einem „Albtraum am Rand der Stadt“. Das Feuer war am Dienstagmittag aus noch ungeklärter Ursache in der Nähe der Vorstadt Acharnes ausgebrochen. Bei Temperaturen von über 40 Grad und angefacht von einem Nordwestwind breiteten sich die Flammen in den Wald- und Buschgebieten rasend schnell aus und gerieten außer Kontrolle.

In Teilen von Athen brach die Wasserversorgung zusammen

An der Brandbekämpfung waren 520 Feuerwehrleute beteiligt. Auch Hunderte Soldaten waren im Einsatz. Vielerorts versuchten die Anwohner, ihre Gärten und Häuser mit Wasserschläuchen gegen die Flammen zu verteidigen – vergeblich. In Teilen Athens brach zeitweilig die Wasserversorgung zusammen.

Trotz des massiven Einsatzes von Löschflugzeugen griff der an vier Fronten tobende Brand am Abend auf Wohngebiete im Norden Athens über. Vier Ortschaften mussten evakuiert werden. Die Zivilschutzbehörde forderte mit SMS-Nachrichten und akustischen Handywarnungen Bewohnerinnen und Bewohner in den gefährdeten Gebieten zum Verlassen ihrer Häuser auf. Dieses Alarmsystem entwickelte der Zivilschutz in Griechenland nach dem verheerenden Feuer im Athener Vorort Mati, bei dem vor drei Jahren fast 100 Menschen starben. Mit dem System werden Menschen örtlich gezielt mit Textnachrichten und starken akustischen Signalen ihrer Mobiltelefone vor drohenden Gefahren gewarnt. Vor allem diesem Alarmsystem ist es nach Ansicht von Experten zu verdanken, dass die Brände in den Athener Vororten bisher keine Todesopfer forderten.

Ein Haus ist bei einem Waldbrand im Norden Athens abgebrannt. Hunderte Feuerwehrleute haben gegen die verheerenden Waldbrände in der Nähe der griechischen Hauptstadt gekämpft. © Quelle: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Dank der frühzeitigen Warnungen konnten Tausende in ihren Autos vor der Flammenfront fliehen. Andere wurden mit Bussen in Sicherheit gebracht. Viele kamen bei Freunden und Verwandten in anderen Stadtteilen unter. Wer selbst keine Unterkunft fand, wurde auf Staatskosten in Hotels und Pensionen einquartiert. Helfer brachten über 370 ältere, kranke und behinderte Menschen, die selbst nicht mobil waren, in Sicherheit. Einige Bewohnerinnen und Bewohner mussten mit Hubschraubern aus dem Brandgebiet ausgeflogen werden, da es keine anderen Fluchtwege gab. Die Feuerwehren, Freiwillige und Einheiten der Streitkräfte kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen. In der Morgendämmerung konnten auch die Löschflugzeuge und Hubschrauber wieder eingesetzt werden.

„Evakuierungen funktionieren beispielhaft“

„Die Feuer sind jetzt größtenteils unter Kontrolle“, sagte am Mittwochmorgen Nikos Chardalias, der griechische Vizeminister für Zivilschutz und Chef der Katastrophenschutzbehörde. Ministerpräsident Mitsotakis dankte den Frauen und Männern der Feuerwehren für ihren Einsatz. „Wir waren mit einem außerordentlich gefährlichen Brand unter Bedingungen einer extremen Hitzewelle konfrontiert“, sagte Mitsotakis. Es sei „positiv, dass wir bisher kein einziges Menschenleben zu beklagen haben, weil die Evakuierungen beispielhaft funktionierten“. Der Premier versprach Hilfen zum Wiederaufbau der abgebrannten Häuser und eine Aufforstung der eingeäscherten Wälder.

Nach einer ersten Bilanz, die Zivilschutzchef Chardalias am Mittwochmittag zog, brannten 1250 Hektar Wald- und Buschland sowie Nutzflächen ab. 76 Wohnhäuser und 27 Gewerbebetriebe wurden schwer beschädigt und 146 Autos durch die Flammen ganz oder teilweise zerstört.

Ursache der Brandkatastrophe noch unklar

Am Mittwoch lag beißender Brandgeruch über der Viermillionenstadt Athen. Der in der Luft hängende Rauch tauchte die griechische Metropole in ein gespenstisches Zwielicht. Die Gesundheitsbehörde meldete im Athener Stadtzentrum eine Feinstaubbelastung von bis zu 465 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das war fast das Zehnfache des in der EU geltenden Grenzwertes von 50 Mikrogramm. Viele Menschen mussten mit Atembeschwerden in Kliniken eingeliefert werden. Die Behörden riefen die Athener Bevölkerung auf, möglichst in ihren Wohnungen zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten.

Zu den Ursachen der Brandkatastrophe gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Bei der großen Dürre und den Extremtemperaturen von über 40 Grad kann schon ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel einen Brand auslösen, der sich schnell zu einem Feuersturm entwickelt. Aber hinter vielen Bränden in Griechenland werden Brandstifter vermutet, die versuchen, mit einer Lunte „wertlose“ Waldgebiete in lukratives Bauland zu verwandeln. Zwar dürfen abgebrannte Wälder laut Gesetzt nicht bebaut werden, sondern sollen aufgeforstet werden. Aber die Erfahrung zeigt, dass nach einer Schamfrist von einigen Jahren solche Brandgebiete doch bebaut werden.

Am Wochenende soll es etwas abkühlen

Auch wenn es den Feuerwehren am Mittwoch gelang, die Brände bei Athen unter Kontrolle zu bringen, ist die Gefahr noch nicht vorbei. Überall gibt es noch Glutnester. Aufkommender Wind könnte sie wieder anfachen. Auch die Brände auf den Ferieninseln Rhodos und Kos waren am Mittwoch unter Kontrolle. Die Behörden warnten aber wegen der Dürre und der Hitze vor großer Brandgefahr. Unterdessen wüteten in anderen Teilen Griechenlands mindestens 40 große Feuer. Auf der Insel Euböa östlich von Athen mussten zwölf Dörfer evakuiert werden. 150 Gebäude brannten ab. Am Mittwochnachmittag bedrohten die Flammen das Kloster St. David. Die Mönche weigerten sich, das von den Flammen eingeschlossene Kloster zu evakuieren.

Die Hitzewelle, unter der die Menschen in Griechenland nun bereits seit zehn Tagen leiden, soll am Wochenende etwas abflauen. Für Samstag und Sonntag prognostizieren die Meteorologen in Athen Höchstwerte von 36 Grad. Aber schon in der kommenden Woche könnten die Temperaturen wieder 40 Grad erreichen.