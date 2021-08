Wind lässt nach: Ausbreitung des Waldbrandes an der Côte d’Azur verlangsamt sich

Anzeige

Anzeige

Le Luc. Dank nachlassender Winde und zurückgehender Temperaturen hat sich die Ausbreitung eines Waldbrandes an der Côte d’Azur verlangsamt. Am Donnerstag waren aber nach Behördenangaben noch immer mehr als 1100 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Binnen vier Tagen kamen bei dem Waldbrand zwei Menschen ums Leben, 27 wurden verletzt. Mindestens 10.000 Menschen mussten von Campingplätzen, aus Hotels und Wohnhäusern in Sicherheit gebracht werden.

Video Griechenland: „Wir haben zusehen müssen, wie alles verbrennt“ 1:20 min Die Behörden in Griechenland zählten seit Beginn der Feuer-Serie mehr als 500 Brände. Jetzt hat es auch einer der letzten Pinienwälder Griechenlands erwischt. © Reuters

Das Feuer sei inzwischen weniger heftig und breite sich langsamer aus, erklärte die Verwaltung des Départements Var. „Wir können optimistisch sein“, sagte der Leiter der regionalen Feuerwehr, Dominique Lain, im Sender France-Info.

Anzeige

Einsatzkräfte kämpfen gegen Waldbrand in der Nähe von Athen

Seit Montag verwüsteten die Flammen etwa 40 Kilometer vom Küstenort Saint-Tropez entfernt im Landesinneren eine Fläche von 7100 Hektar. Die Feuerwehr erhielt Unterstützung von Einsatzkräften aus anderen Landesteilen.

In Griechenland kämpften Hunderte einheimische und polnische Feuerwehrleute den vierten Tag in Folge gegen einen großen Waldbrand nordwestlich von Athen. Das Feuer nahe dem Dorf Vilia hat bereits Tausende Hektar Fläche verkohlt und mehrere Häuser zerstört. Für mehrere Dörfer in der Region galten Evakuierungsanordnungen. Für die Gegend war am Donnerstag starker Wind vorhergesagt, der die Löscharbeiten erschweren könnte.