Deutsches Auswandererpaar stirbt in den Flammen von Antalya

Antalya. Andrea H. und Fahri Y. lebten ihren Auswanderertraum, vor 15 Jahren zog es sie aus Deutschland in die Türkei. Dort wurde das Leben des Paares nun plötzlich durch die verheerenden Brände beendet. Wie mehrere türkische Medien übereinstimmend berichten, seien die Leichen der beiden vor zwei Tagen in der Nähe ihres Wohnhauses im Distrikt Kalelmer gefunden worden. Das Auswärtige Amt wollte den Fall auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) weder bestätigen noch dementieren.

Das Paar versuchte offenbar, von seinem brennenden Haus über eine unbefestigte Straße zum rund 300 Meter entfernten Wassertank des Dorfes zu gelangen. Dem Magazin „Sabah“ sagte Mustafa Cansız, Vorsteher des Bezirks Kalemler: „Wir standen zusammen, kurz bevor das Feuer kam. Als das Feuer auf unsere Nachbarschaft übergriff, gingen wir zu unseren Häusern. Fahris Haus stand in Flammen. Er nahm Andrea und ihren Hund und versuchte, dem Feuer zu entkommen. Vier Tage später wurden ihre Leichen gefunden.“

Deutsches Auswandererpaar wollte womöglich seine Hunde retten

Wie „Bild“ berichtet, soll das Paar versucht haben, die drei Hunde zu retten. Diese hatten sich laut „Newsbeezer“ nicht vom Haus entfernt, als das Feuer ausbrach. Zwei Hunde sollen in den Flammen ums Leben gekommen sein, ein verletzter Hund wurde dem Tierschutz übergeben. Eine Bestätigung gibt es noch nicht. Insgesamt kamen in der Türkei durch die Waldbrände bisher acht Menschen ums Leben.

Das Haus, in dem das kinderlose Paar lebte, ist durch die Flammen völlig zerstört worden, selbst Elektrogeräte wie Backofen, Klimaanlage und Waschmaschine sind geschmolzen, wie Fotos in türkischen Medien zeigen. Die beiden sollen in der Münchner Gegend gewohnt haben und bereits seit der gemeinsamen Schulzeit ein Paar sein. Vor rund 15 Jahren wanderten sie in die Türkei aus, lebten zunächst fünf Jahre in Side, danach im Bezirk Kalelmer.