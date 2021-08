Waldbrände in Kalifornien: Vier Feuerwehrleute verletzt

Anzeige

San Francisco. Bei Löscharbeiten während eines großen Waldbrandes in Nordkalifornien sind nach Medienberichten vier US-Feuerwehrleute verletzt worden. Sie seien von einem herabfallendem Ast getroffen worden, berichtete am Samstag (Ortszeit) die Zeitung „Los Angeles Times“ unter Berufung auf örtliche Behörden. Die Einsatzkräfte wurden medizinisch versorgt, einer der Verletzten blieb demnach in Krankenhaus. Sein Zustand sei stabil. Die Behörde Cal Fire im US-Bundesstaat Kalifornien meldete drei verletzte Feuerwehrleute.

Seit Mitte Juli wütet das Feuer in Kalifornien

Das seit Mitte Juli wütende sogenannte Dixie-Feuer brannte nach Angaben von Cal Fire bisher rund 1811 Quadratkilometer Fläche nieder und hinterließ große Zerstörungen. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom begutachtete Schäden in der früheren Goldgräberstadt Greenville.

Dort hatte das Feuer die meisten Häuser in der historischen Altstadt zerstört. „Unser Herz schmerzt für diese Stadt“, schrieb Newsom bei Twitter und sicherte Unterstützung beim Wiederaufbau zu.

Video Kalifornien: Fünf Vermisste im Waldbrandgebiet 1:10 min Die Behörden haben angeordnet, dass Tausende weitere Menschen in der Region in Sicherheit gebracht werden sollen. © Reuters

Knapp 8500 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, sagte er. Nach Medienberichten mussten bereits Tausende Menschen in den betroffenen Gebieten ihre Häuser verlassen, um sich vor den seit Wochen lodernden Flammen in Sicherheit zu bringen. Nach einem extrem regenarmen Winter und geringer Schneedecke hatten die Waldbrände im dürregeplagten Kalifornien dieses Jahr ungewöhnlich früh angefangen. Flächenbrände gab es dort immer schon, doch nun sind die Feuer nach Expertenangaben heißer, häufiger und größer.