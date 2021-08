Waldbrände in Italien: Adriaregion Molise beantragt Notstand

Anzeige

Anzeige

Campobasso. Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände hat die italienische Region Molise den Notstand beantragt. Grund dafür seien die Feuer der vergangenen Tage an der Adriaküste der Region und im Landesinneren gewesen, teilte der Präsident der kleinen süditalienische Region mit. Bei den Buschfeuern mussten die Feuerwehren laut Medienberichten teils Häuser evakuieren und Menschen in Sicherheit bringen.

Auch auf Sizilien war die Feuerwehr am Mittwoch weiter wegen zahlreicher Brände im Einsatz. Die Zivilschutzbehörde stufte die gesamte Insel in die höchste Brandrisikostufe ein. Zudem sagte sie für Palermo und Catania Hitzewellen mit Temperaturen um 40 Grad Celsius voraus. Der Regionalpräsident der Insel hatte wegen der Flammen Hilfe aus Rom erbeten. Aus vielen italienischen Regionen waren deshalb Feuerwehrtrupps nach Sizilien entsandt worden.

Die Feuerwehr sprach landesweit von 530 Waldbrandeinsätzen am Dienstag. Mehr als die Hälfte davon gab es in Sizilien, Kalabrien und Apulien. In den betroffenen Regionen sind zudem Löschflugzeuge im Einsatz. Auch Frankreich schickte zwei Flieger zur Unterstützung. Die Flammen loderten bereits an Stränden, Ferienorten, in Wäldern und um Wohngebiete.

Trockenheit, Hitze und Winde fachen die Brände immer wieder an. Außerdem sollen Brandstifter einen Großteil der Feuer gelegt haben. Die Polizei nahm in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben immer wieder Verdächtige fest.