Waldbrände in der Türkei: Tausende Freiwillige unterstützen Einsatzkräfte

Mugla. Neben den Einsatzkräften der Rettungsdienste engagieren sich in der Türkei etliche Freiwillige, um die Feuer an der Mittelmeerküste des Landes einzudämmen. „Über uns sind mindestens 2000 Freiwillige in den betroffenen Gebieten“, sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde Afad der Deutschen Presse-Agentur. Unzählige andere, die auf eigene Faust in die Brandgebiete reisen, kämen hinzu.

Die finden sich auch in Mugla in der Westtürkei. In den Bergen der Gemeinde Köycegiz brennt es seit Tagen. Drei Dörfer mussten erst in der Nacht auf Samstag evakuiert werden. Deniz Demirbas aus Yalova in der Nähe von Istanbul ist seit vier Tagen im Wald unterwegs. Über dem Wald schwebt ein Schleier von Qualm, an vielen stellen kokelt es im Unterholz, eine Kilometer weiter entfernt steigt dichter Rauch auf, Löschhubschrauber entleeren fast im Minutentakt ihre Tanks darüber.

Von Feuern müssen sich Freiwillige fernhalten

Ausgestattet mit einer Wasserspritze befeuchten Demirbas und viele weitere alles im Wald, was qualmt - aber nicht brennt. Von Feuern müssen sich Freiwillige fernhalten, so die Anweisung der Feuerwehr. Andere schneiden mit Kettensägen trockene Äste ab, um die Ausbreitung der Feuers im Falle eines Brandes zu verlangsamen. „Es ist doch unser Wald. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt zu Hause säße und nichts tun würde“, sagt Demirbas. Geht ihm und seiner Gruppe das Wasser aus, versuchen sie die qualmende Stellen mit bloßen Händen zu löschen.

Landesweit sollen Experten zufolge bisher weit über 100.000 Hektar Land gebrannt haben. Seit Beginn der Brände vergangene Woche wird immer wieder Kritik am Krisenmanagement der Regierung laut. Zu Beginn der Brände standen etwa kaum einsatzfähige Löschflugzeuge zur Verfügung. Mit Hilfe aus dem Ausland sind mittlerweile 20 Flieger und mehr als 50 Hubschrauber gegen das Feuer im Einsatz.

Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen (NGOs) unterstützen Helfende und Bewohner dieser Tage. An den Rändern der Straßen, die in die Berge führen, bauen sie Stände mit Essen und Getränken auf.

Die Brände in der Türkei sind vor mehr als zehn Tagen ausgebrochen. Neben Mugla war auch Antalya besonders stark von den Feuern betroffen. Die Behörden haben aber mittlerweile Entwarnung für die Region gegeben, alle Brände in Antalya seien unter Kontrolle.