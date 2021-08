Rund 500 Tiere aus Flammen in der Türkei gerettet

Anzeige

Anzeige

Istanbul. In der Türkei sind Schätzungen zufolge rund 500 Tiere aus den Flammen gerettet worden. Darunter seien Hasen, Ziegen, Kühe, Hunde und Schildkröten, sagte der Chef der Tierschutzorganisation Haytap, Ahmet Kemal Senpolat, am Freitag der Deutschen Pesse-Agentur. Man habe in den Regionen Manavgat, Marmaris, Bodrum und Osmaniye jeweils ein Feldlager errichtet. Dort kümmerten sich Freiwillige um die verletzten Tiere.

Verbrannte Pfoten und Atembeschwerden

Die Organisation ruft die Bevölkerung dazu auf, ihnen verwundete Tiere zu bringen, die dann kostenlos behandelt werden. Die Tiere hätten verbranntes Fell oder Pfoten, manche hätten Atembeschwerden und seien nicht in der Lage, aufzustehen, sagte Senpolat. Wie viele Tiere in den Flammen verendet sind, ist noch unklar. Schätzungen zufolge verbrannten mindestens 100.000 Hektar Wald und Feld.