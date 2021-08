Waldbrände auf dem Balkan: Hoffen auf den Regen

Anzeige

Skopje/Pristina/Tirana. Auch auf dem Balkan haben die Katastrophenschützer am Freitag weiter gegen Waldbrände gekämpft. Zugleich erwarteten die Meteorologen für die gesamte Region in Kürze eine regnerische Kaltfront, die die Brandgefahr vermindern dürfte.

In Nordmazedonien hatte die Regierung am Donnerstag den Krisenzustand ausgerufen angesichts von acht aktiven Bränden. Der Wind ändere ständig seine Richtung und entfache dadurch von immer wieder neue Brandherde, berichtete das Portal „vesti.mk“. Am Morgen waren die ersten Konvois einer Hilfsmission aus Österreich eingetroffen. Insgesamt schickt das Alpenland 136 Helfer, 16 Löschfahrzeuge, 24 Lastwagen und einen Krankenwagen nach Nordmazedonien. Hilfe kam zudem aus Serbien, Bulgarien und Slowenien.

163 Brände in Albanien gelöscht

Im Nachbarland Albanien gab es am Freitag immer noch etwa zehn Waldbrände, erklärte Verteidigungsminister Niko Peleshi. Insgesamt habe man 163 Brände gelöscht. Während der letzten Woche hatten Brände im Süden sowie in der Küstenregion Vlora neben Vegetation auch einige Bauernhäuser zerstört.

Kosovo wurde in dieser Zeit von fast 500 Waldbränden heimgesucht, auch hier brannten mehrere Bauernhöfe. Die Brände konnten mit Unterstützung der im Kosovo stationierten KFOR-Truppe der Nato gelöscht werden. Doch fürchten die Behörden weitere Ausbrüche.

Brände in Bulgarien unter Kontrolle

Alle Waldbrände in Bulgarien sind nach offiziellen Angaben inzwischen unter Kontrolle gebracht worden. Nach Trockenheit und einer tagelangen Hitzewelle brachten Regenfälle in der Nacht zum Freitag Abkühlung und Entspannung in den Brandgebieten.

“Alle Brände wurden lokalisiert”, sagte der für Feuerschutz zuständige Kommissar Nikolaj Nikolow am Freitag dem Fernsehsender Nova in Sofia. Einige Feuerstellen blieben unter Beobachtung. Die im Osten des Landes gelegenen Feriengebiete am Schwarzen Meer waren von den Wald- und Flächenbränden im Süden nicht betroffen.

Eine Kaltfront über Bulgarien sorgte am Freitag dafür, dass die Temperaturen schnell von rund 40 Grad auf etwas über 20 Grad sanken. Die Höchstwerte sollen um die 30 Grad erreichen. Die Meteorologen warnten vor starken Regenfällen vor allem im Süden mit Gewittern und Hagel. Im ganzen Land galt die niedrigste Warnstufe Gelb wegen starker Winde und Gewittergefahr.