Wahrsager betrügt 450 Menschen um 3,6 Millionen Euro

Rom. Ein selbst ernannter Magier und seine Familie haben in Italien Hunderte Menschen betrogen und rund 3,6 Millionen Euro kassiert. Der Mann sowie seine Frau und Tochter seien in den Hausarrest geschickt worden, teilte die Polizei der norditalienischen Provinz Lodi am Freitag mit. Er habe von einem Ruf als Wahrsager profitiert und die Menschen in schwierigen Situationen ausgenutzt. Dabei habe er ihnen ernste Gefahren für ihr Leben vorgegaukelt. Den Betrogenen versprach er Heilung durch Exorzismus und magische Rituale.

In ganz Italien hätte die Gruppe seit 2014 etwa 450 Menschen betrogen, hauptsächlich über Soziale Medien und Fernsehen. Eine Frau aus Rimini habe rund 350.000 Euro für die “Behandlung” bezahlt.