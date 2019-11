Während sie ein Leben retteten: Mann klaut Sanitätern das Handy

Anzeige

Plettenberg. Es ist ein Fall, der sprachlos macht: Während Notfallsanitäter in einem Haus in Plettenberg (Nordrhein-Westfalen) um das Leben eines Patienten kämpften, kletterte ein 32-Jähriger in ihren Rettungswagen und stahl ihr Dienst-Handy.

Ein Zeuge beobachtete den Mann am Donnerstag um 22.50 Uhr, wie er in den Rettungswagen stieg, wieder herauskam, etwas im Gebüsch versteckte und in einem Haus verschwand, teilte die Polizei jetzt mit. Die Rettungsdienst-Mitarbeiter bemerkten das Fehlen des Handys erst beim Verladen des Patienten. Der Zeuge informierte vor Ort die Polizei, die dem Unbekannten nachging. Als die Polizeibeamten an dem Haus klingelten, versteckte sich der Tatverdächtige auf dem Dachboden. Mit dem Vorwurf konfrontiert, leugnete der Erwischte zunächst. Schließlich knickte er jedoch ein und zeigte den Beamten die Stelle, an der er das Smartphone versteckt hatte. Die Polizei stellte es sicher und übergab es wieder der Besatzung des Rettungswagens.

RND/seb