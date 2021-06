Waffenlobbyisten werden ungewollt zu Hauptdarstellern in Videos gegen Waffengewalt

Anzeige

Anzeige

Drei zusammenhängende Videos mit dem Namen „The Lost Class“ (Die verlorene Klasse) einer Waffengewaltpräventions-Organisation sorgen derzeit für Aufsehen im Netz. In den Videos sieht man berühmte Waffenbefürworter auf einer Bühne stehen, hinter ihnen hängt ein Plakat mit der Aufschrift „Class of 2021“(Abschlussklasse 2021).

Während die Lobbyisten denken, dass sie während einer Generalprobe für eine Abschlussfeier ihre Rede üben, sprechen sie eigentlich vor einem Mahnmal: Denn vor ihnen erstreckt sich ein Meer an leeren weißen Stühlen. Sie alle stehen für Kinder und Jugendliche, die in den USA erschossen oder getötet wurden, bevor sie die High School abschließen konnten. Drohnenaufnahmen zeigen diese endlosen Stuhlreihen, neben Clips der Redner. Dazu hört man ängstliche Kinderstimmen, die Notrufe absetzen.

Anzeige

Videomacher: Es gehe nicht darum jemanden vorzuführen

Die Videos sind Teil einer Kampagne der Organisation „Change the Ref“ zur Prävention von Waffengewalt und wurden vergangenen Mittwoch veröffentlicht. In einem Statement weist die Gruppe auf ihre Intention hin, denn sie hatte die Redner zur Abschlussfeier der fiktiven James Madison Academy eingeladen und den Film ohne ihr Wissen gedreht: „Bei dieser Kampagne geht es nicht darum, ein paar NRA-Mitglieder auszutricksen, sondern zu zeigen, wie Tausende von leeren Stühlen bei Abschlussfeiern zu einer normalen amerikanischen Tradition geworden sind.“

Ehemaliger NRA-Präsident spricht sich für das Tragen von Waffen aus

Einer der Redner in den Videos ist der ehemalige Präsident der National Rifle Association (NRA) David Keene. Der einstige Vorsitzende der größten Waffenlobbyorganisation in den USA thematisiert in seiner Rede den 2. Zusatzartikel in der Verfassung der Vereinigten Staaten. Dieser verbietet, das Recht auf Besitz und Tragen von Waffen einzuschränken. Keene bittet die Absolventen darum, diesen Verfassungszusatz aufrechtzuerhalten.

Anzeige

Laut NBC News verweigert Keene bis jetzt eine Stellungnahme. Auf Twitter dagegen wird sein Auftritt scharf kommentiert. Ein Nutzer weist etwa daraufhin, dass Keene einfach die Schule hätte googeln können. So hätte er im Vorhinein erfahren, dass die High-School nicht existiert.

Anzeige

„Change the Ref“ will künftig mehr Menschen erreichen

Gründer der „Change the Ref“-Organisation und Initiatoren des Videos sind Patricia und Manuel Oliver, deren Sohn Joaquin bei einer Schulschießerei in Florida, ermordet wurde. Für die Zukunft verfolgt die Gruppe ein klares Ziel: „Wir müssen lauter werden, und das bedeutet, dass wir immer mehr Menschen erreichen.“, sagt Manuel gegenüber NBC News.