Lava fließt gen Meer: Warnung vor giftigen Dämpfen auf Kanareninsel La Palma

Santa Cruz de La Palma. Nach wenigen Stunden Ruhe ist der Vulkan in der Gebirgskette Cumbre Vieja auf La Palma wieder aktiv – die Lava breitet sich gen Meer aus. Nur noch rund 800 Meter vom Meer entfernt war der Lavastrom am Dienstag­morgen, berichtet das Portal „Euronews“. Selbst Anwohnerinnen und Anwohner, die nicht direkt vom Lava­strom betroffen sind und um ihr Hab und Gut fürchten müssen, spüren nun die Auswirkungen: Wegen giftiger Dämpfe wurde eine Ausgangssperre angeordnet.

Zunächst setzten sich am Dienstag giftige Dämpfe frei, als Plastikplanen von Gewächshäusern und Bananenplantagen durch die 1000 Grad heiße Lava Feuer fingen. Auch dort gelagerter Kunstdünger brannte. Menschen, die in der Nähe leben, mussten daraufhin ihre Häuser verlassen, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“. Die Lava fließt derzeit in einem rund 600 Meter breiten Strom vom Inselinneren Richtung Tazacorte an der Westküste.

Mehrere Landhäuser gingen bereits in Flammen auf, als sie von der um die 1000 Grad heißen Lava erreicht wurden.

La Palma: Giftige Gase erwartet, wenn Lava auf Meerwasser trifft

Weitere giftige Gase werden befürchtet, wenn die Lava den Atlantik erreicht. „Euronews“ zitiert Matt Pankhurst, Petrologe am Institut für Vulkanologie auf den Kanaren: „Wenn Lava mit Meerwasser zu interagieren beginnt, können mehrere Dinge passieren – da trifft etwas extrem Heißes auf etwas vergleichsweise Kaltes. Das kann die Lava erstarren lassen und in Gestein verwandeln – und das kann ein explosiver Prozess sein.“ Wie der spanische Fernsehsender RTVE berichtet, sind 300 Menschen in den umliegenden Gemeinden deshalb dazu aufgefordert worden, ihre Häuser nicht zu verlassen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Ausgangssperre wurde angeordnet.

Nach Vulkanausbruch: La Palma zum Katastrophengebiet erklärt

La Palma wurde zudem am Dienstag wie zuvor angekündigt zum Katastrophengebiet erklärt. Die Regierung in Madrid stellte 10,5 Millionen Euro Soforthilfe für die Betroffenen auf der Kanareninsel bereit. Damit sollten 107 Wohnungen und die dringendsten Ausgaben der Menschen finanziert werden, deren Häuser von der Lava zerstört wurden. Geholfen werden solle Hausbesitzern wie auch Mietern.

Bisher wurden fast 600 Gebäude von der glühend heißen Masse zerstört. Die Zahl der Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, ging leicht zurück auf 5600, nachdem einige Bewohner wieder zurückkehren durften. Die Schäden belaufen sich Schätzungen der Regionalregierung zufolge auf mehrere Hundert Millionen Euro.

Flugverkehr eingestellt

Der Flugverkehr auf La Palma war am Dienstag weiterhin eingestellt. Das Nationale Geographische Institut (IGN) hat rund um Cumbre Vieja sechs Erdbeben mit einer maximalen Stärke von 2,9 in einer Tiefe von zehn Kilometern festgestellt. Daraus folgende explosive Eruptionstätigkeiten führten zu einer Warnung für die zivile Luftfahrt, da Ascheemissionen zugenommen hatten. Die Aschewolke hat laut IGN eine Höhe von 7000 Metern erreicht. Als Alternative blieben Reisenden nur Fähren zur größeren Nachbarinsel Teneriffa. Allerdings wurde von langen Wartezeiten berichtet.

Der Vulkan in dem Höhenzug Cumbre Vieja im Süden der Insel vor der Westküste Afrikas war am 19. Septem­ber erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen. Wie lange er aktiv bleiben würde, konnten auch Vulkano­logen nicht sagen. Es könne Wochen oder auch Monate dauern.