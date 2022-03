Vulkanausbruch in Guatemala: Anwohner evakuiert

Anzeige

Guatemala-Stadt. In Guatemala sind wegen eines Ausbruchs des Volcán de Fuego (Feuervulkan) 370 Menschen evakuiert worden. Der Vulkan stieß am Dienstag glühende Gesteinsbrocken und Asche aus, die die Hänge des Vulkans in Richtung eines Gebiets herunterliefen, das bei einer tödlichen Eruption im Jahr 2018 verwüstet worden war.

Die Katastrophenschutzbehörde teilte mit, dass in der nahe gelegenen Stadt Escuintla Unterkünfte für die Evakuierten eröffnet worden seien. Der 3763 Meter hohe Volcán de Fuego ist einer der aktivsten Vulkane in Mittelamerika. Bei einem Ausbruch 2018 verloren 194 Menschen ihr Leben.