Vulkanausbruch auf La Palma: Weiterer Schlot geöffnet - „neue explosive Phase“

Der Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma ist wieder heftiger geworden. Deshalb mussten 1000 weitere Einwohnerinnen und Einwohner in den Ortschaften Tajuya und Tacande evakuiert werden, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Die Einwohner eines weiteren Dorfs durften sich nur noch in Innenräumen aufhalten.

Mehrere Landhäuser gingen bereits in Flammen auf, als sie von der um die 1000 Grad heißen Lava erreicht wurden.

Ein weiterer Schlot, aus dem Lava austritt, hat sich am Freitag aufgetan. Auch wurde eine laute Explosionen ausgelöst. Eine riesige Aschewolke stieg über dem Vulkan auf. Einsatzkräfte zogen sich vorsichtshalber aus dem Gebiet zurück. „Der Vulkan befindet sich in einer neuen explosiven Phase“, twitterte die Feuerwehr von Teneriffa, die auf La Palma hilft.

7000 Menschen evakuiert

Seit Beginn des Ausbruchs mussten sich bereits 7000 Menschen in Sicherheit bringen und ihre Häuser verlassen. Die Regionalfluglinie Binter stellte ihre Flüge wegen der riesigen Aschewolke, die bis in sechs Kilometer Höhe aufstieg, vorübergehend ein.

Das nationale geografische Institut teilte mit, in den vergangenen 24 Stunden seien in dem Gebiet keine Erdbeben registriert worden - nach 1130 im Lauf der vergangenen Woche. Der Hauptlavastrom in Richtung Meer habe sich verlangsamt und komme nur noch einen Meter pro Stunde voran.

400 Gebäude zerstört

Die Lava hat nach Angaben des Erdbeobachtungsprogramms der EU inzwischen fast 400 Gebäude im Westteil der Insel zerstört, die von fast 85 000 Menschen bewohnt wird. Sie habe sich über 180 Hektar verteilt und 14 Kilometer der Straßen blockiert.

Die Inselbewohner leben überwiegend von der Landwirtschaft und vom Tourismus. Manche haben ihre Existenzgrundlage verloren.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte bei einem Besuch auf La Palma ein Maßnahmenpaket an, um der Insel wieder aufzuhelfen und „Existenzen wieder aufzubauen“. Die spanische Regierung werde Hilfen für den Wiederaufbau von Häusern und öffentlicher Infrastruktur wie Straßen, Schulen und Bewässerungssystemen bereitstellen. Außerdem solle die Tourismusindustrie der Insel unterstützt werden, sagte Sánchez. Wie viel Geld zur Verfügung gestellt wird, sagte er nicht, doch kündigte er mehr Details nach einem Kabinettstreffen nächste Woche an.