Vulkan Merapi auf Java erneut ausgebrochen: Angst vor pyroklastischen Strömen

Jakarta. Neues Spektakel an Indonesiens aktivstem Vulkan: Vom Mount Merapi auf Java ist am Freitag erneut ein mehrere Hundert Meter langer Lavastrom abgegangen. Glühend rot lief flüssiges Magma an den Hängen des Feuerbergs entlang. Der Sender Kompas TV berichtete, es hätten sich erstmals zwei Lavadome gebildet. Dies hätten Drohnenaufnahmen in den vergangenen Tagen gezeigt. Geologen bezeichnen so eine hügel- oder säulenförmige Erhebung, die durch die Eruption von sehr zähflüssiger Lava entsteht und den Vulkanschlot nach oben verschließt.

Lavadome bergen die Gefahr, dass sie durch ständiges Herauspressen von Lava kollabieren. Dann können extrem schnelle pyroklastische Ströme entstehen – ein Gemisch aus heißer Asche, Gasen und Gesteinsstücken, das mit großer Geschwindigkeit Richtung Tal stürzt.

Bei einem schweren Ausbruch 2010 wurden 340 Menschen getötet

Bereits in den vergangenen Monaten ist der Merapi mehrfach ausgebrochen. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht. Die Anwohner waren in Sicherheit gebracht worden.

Der Merapi liegt etwa 35 Kilometer nördlich der Großstadt Yogyakarta. Bei einem schweren Ausbruch 2010 waren mehr als 340 Menschen getötet worden, Zehntausende flohen. Ganz in der Nähe des knapp 3000 Meter hohen Vulkans liegen die berühmten Tempelanlagen Borobudur und Prambanan, die zum Weltkulturerbe der Unesco zählen.

Indonesien liegt auf dem sogenannten Feuer-Ring im Pazifik. In dem Inselstaat gibt es 127 aktive Vulkane, von denen der Merapi als der aktivste gilt.