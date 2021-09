Vulkan Kilauea auf Hawaii ausgebrochen

Anzeige

Honolulu. Im US-Staat Hawaii ist der Vulkan Kilauea ausgebrochen. Die US-Erdbebenwarte USGS erklärte am Mittwoch (Ortszeit), die Entwicklung betreffe den Krater Halemaumau am Gipfel des Vulkans auf der Insel Big Island. Aufnahmen einer Webcam zeigten Lava am Grund des Kraters und aufsteigende Gaswolken. Der Vulkan liegt in einem Nationalpark; die Umgebung ist nicht bewohnt.

Letzter Kilauea-Ausbruch im Jahr 2018

Die Warnstufe des Vulkans wurde auf „Warnung“ angehoben und der Luftfahrtcode auf Rot geändert. Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, dass verstärkte Erdbebenaktivitäten und Bodenschwellungen festgestellt worden seien. Die Alarmstufen wurden entsprechend erhöht.

Der Kilauea brach zuletzt 2018 in größerem Umfang aus. Damals wurden mehr als 700 Häuser zerstört und Tausende Bewohner vertrieben. Vor dem großen Ausbruch 2018 war der Kilauea bereits seit 1983 aktiv, und Lavaströme erfassten gelegentlich Farmen und Häuser. Während dieser Zeit erreichte die Lava manchmal den Ozean und brachte das Meer zum Kochen.