Vulkan auf spanischer Insel La Palma ausgebrochen – Evakuierung von Bewohnern

Madrid. Auf der Kanareninsel La Palma ist ein Vulkan der Kette Cumbre Vieja ausgebrochen. Das teilte das Vulkanologische Institut der Kanaren am Sonntag mit. Der spanische Sender TVE zeigte Aufnahmen schwarzen und weißen Rauchs, die über der Kette in die Höhe schossen. Erhöhte seismische Aktivität war bereits seit einer Woche gemessen worden.

Auch in Sozialen Medien kursieren bereits Bilder, die eine große Rauchwolke über dem Vulkan zeigen.

Zuvor hatten Regierungsexperten am Sonntag noch vermutet, dass eine Eruption nicht kurz bevor stehe. Doch sie stellten fest, dass derzeit Erdbeben nahe der Erdoberfläche auf La Palma stärker werden. Deswegen waren als Vorsorgemaßnahme wegen möglicher weiterer Erdbeben und vulkanischer Aktivität Bewohnerinnen und Bewohner aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu begeben. Die Anordnung galt am Sonntag für Einwohner mit eingeschränkter Mobilität in Dörfern nahe dem Zentrum der Aktivität. Einige sollen in einer militärischen Einrichtung auf der Insel unterkommen. Soldaten seien in die Region beordert worden, um bei Evakuierungen zu helfen, teilte das Verteidigungsministerium mit.

La Palma hat 85.000 Einwohner

Die zu Spanien gehörende Insel hat rund 85.000 Einwohner. Am Sonntag wurde ein Erdbeben der Stärke 3,8 registriert. Stärkere Erdbeben „könnten Schäden an Gebäuden anrichten“, teilte das Wissenschaftliche Komitee des Vulkangefahr-Präventionsplans mit. Für einen Abschnitt der Südwestküste der Insel gebe es die Gefahr von Steinschlag.