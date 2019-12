Vorzeitig entlassen: So viele Häftlinge dürfen Weihnachten nach Hause

Anzeige

Für Gefangene bedeutet dieses Wort die Freiheit. Amnestie, also Straferlass oder Strafmilderung, kann Türen öffnen. Gefängnistüren, weltweit. Manchmal gilt eine Amnestie als Entspannungssignal seitens der Regierung in politisch aufgeheizten Zeiten. In Deutschland werden alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit Hunderte Häftlinge eher als geplant aus dem Gefängnis entlassen, damit sie die Feiertage in Freiheit und zu Hause verbringen können. Die Voraussetzungen für eine Entlassung sind allerdings an strenge Bedingungen geknüpft. Laut der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sollen seit November in Deutschland mehr als 1200 Häftlinge vorzeitig freigelassen worden sein.

Da der Strafvollzug in Deutschland Ländersache ist, entscheidet jedes Bundesland für sich über die Regeln für die im Volksmund sogenannte Weihnachtsamnestie. Bayern und Sachsen sind die einzigen Länder, die sich gegen ein solches Vorgehen entschieden haben.

Eine rechtskräftige Strafe im Gnadenwege zu ändern muss absoluten Ausnahmefällen vorbehalten sein und darf nicht von Zufälligkeiten des Kalenders abhängen, begründet das Justizministerium in Bayern seine Vorgehensweise. Eine Weihnachtsamnestie wäre zudem verfassungsrechtlich nicht unbedenklich: Sie würde einen nicht sachlich gerechtfertigten Vorteil gegenüber anderen Gefangenen gewähren, deren Haftzeit – zufällig – zu anderen Zeiten endet, etwa an Ostern oder Pfingsten. Das Land schöpft andere gesetzliche Möglichkeiten aus. So kann Gefangenen zu Weihnachten oder über Neujahr Ausgang oder Urlaub gewährt werden. Von diesen Möglichkeiten machen die bayerischen Justizvollzugsanstalten in geeigneten Fällen häufig Gebrauch: So wird insgesamt 368 Gefangenen über Weihnachten oder Silvester Ausgang beziehungsweise Urlaub gewährt.

Nordrhein-Westfalen entlässt die meisten Häftlinge

In Hamburg prüft nun statt der Gnadenstelle die Gefängnisleitung von sich aus, ob Häftlinge unter bestimmten Voraussetzungen bis zu fünf Wochen vor dem eigentlichen Ende ihrer Strafe freikommen – allerdings nur, wenn die Strafe unter einem Jahr ist, sich der Insasse nichts zuschulden hat kommen lassen und keine Abschiebung droht. Auch in Sachsen öffnen sich unter bestimmten Umständen die Gefängnistüren für Einzelne einen Tick eher, wenn das Strafende in die Zeit vom 22. Dezember bis zum 2. Januar fällt.

Die meisten Bundesländer lassen also zum Jahresende Gnade vor Recht ergehen. Ganz vorne dabei Nordrhein-Westfalen. 522 Häftlinge konnten den 26 Gefängnissen des bevölkerungsreichsten Landes schon im November den Rücken kehren. Im vergangenen Jahr waren es 501. Die Regelung gilt für Leute, deren Haft ohnehin nur bis zum 6. Januar 2020 gedauert hätte und die sich hinter Gittern gut benommen haben. Sie müssen allerdings vor dem 14. Oktober inhaftiert gewesen sein.

Meistens werden Straftäter begnadigt, die wegen Vergehen wie Diebstahl, Betrug oder leichter Körperverletzung verurteilt wurden. Ausgeschlossen von der Weihnachtsamnestie sind all diejenigen, die wegen schwerer Delikte – Mord, Vergewaltigung, Drogenverbrechen oder Staatsschutzvergehen – im Knast sitzen. Mecklenburg-Vorpommern entlässt 16 Gefangene vorzeitig. „Die Weihnachtsbegnadigung ist als äußerst wirkungsvolle Maßnahme zu erkennen, ob der Gefangene den Weg in eine neue Zukunft ohne neue Straftaten anpackt oder nicht“, sagt Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU). Auch diene die Begnadigung dazu, Behördengänge vor Weihnachten für einen möglichst reibungslosen Übergang zurück in den Alltag zu erledigen.

Drei Inhaftierte wollten nicht vorzeitig entlassen werden

Im kleinen Saarland konnten bisher neun Anträge positiv beschieden werden, in Bremen können 15 Häftlinge die verfrühte Freiheit genießen, in Hamburg 35, in Brandenburg sind es 43, in Schleswig-Holstein kommen 14 Gefangene frei und in Sachsen-Anhalt profitieren 22 Menschen von der Amnestie. Hessen entlässt 46 Menschen. Allerdings möchte einer von ihnen das Angebot nicht in Anspruch nehmen. Das kommt immer mal wieder vor. Meist liegt es daran, dass es kurz vor Weihnachten zu einer Trennung vom Partner kam oder es keinen Kontakt zur Familie mehr gibt. In den Genuss der Weihnachtsamnestie kommen in Rheinland-Pfalz Häftlinge, deren Strafende in die Zeit vom 13. November bis zum 6. Januar 2020 fiel, heißt es aus dem Justizministerium. 123 wurden am 12. November nach einer positiven Einzelfallprüfung bereits vorzeitig entlassen. In Baden-Württemberg wird die Weihnachtsamnestie schon seit 1963 praktiziert. Zahlen werden in dem Bundesland statistisch nicht erhoben, doch laut Justizministerium profitieren auch in diesem Jahr mehrere Hundert Personen vom Gnadenerlass. Die Thüringer Gnadenbehörden (also die Staatsanwaltschaften) nennen ihre konkreten Zahlen erst im Januar. 2018 galt die Amnestie für neun Personen. In Niedersachsen kommen 52 Männer und sieben Frauen in den Genuss der Weihnachtsamnestie. In allen zwölf Justizanstalten werden ihnen insgesamt 1146 Hafttage erlassen. Drei Inhaftierte hätten ihre vorzeitige Entlassung in diesem Jahr abgelehnt, teilte das Justizministerium mit.