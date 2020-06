Vorderpfoten abgetrennt: Tierquäler verstümmelt Katze zu Tode

Trächtiger Elefant frisst Ananas mit Böllern: Verdächtiger festgenommen

In Indien hat ein trächtiger Elefant im Bundesstaates Kerala eine mit Böllern gefüllte Ananas gefressen und ist an den Folgen gestorben. Die Frucht explodierte noch im Maul des Tieres. Nun wurde ein Mann festgenommen, der in die Tat verwickelt sein soll.