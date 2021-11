Vor Weihnachtsfest an den Champs-Élysées: Pariser Polizei rüstet zusätzlich auf

Anzeige

Paris. Vor dem Weihnachtsansturm auf den Pariser Champs-Élysées rüstet die Polizei von diesem Donnerstag an auf, um für Touristen und einheimische Flaneure für Sicherheit zu sorgen. Mit zusätzlichen Polizisten solle die Zahl der Kontrollen auf der festlich beleuchteten Prachtstraße und in der Umgebung erhöht werden, um Diebstähle und gefährliches Verhalten im Verkehr zu verhindern, kündigte die Polizei in der französischen Hauptstadt an.

Polizei will Konsum von Lachgas minimieren

Für E-Scooter wird sogar ein Fahrverbot zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens erlassen, nachdem es zu wüsten Wettfahrten junger Leute mit den Elektrorollern auf der Avenue gekommen war, die dabei teils Lachgas konsumierten.

Der Konsum dieser Partydroge, der zuletzt in Frankreich enorm zugenommen hat, soll nach dem Sicherheitsplan des Polizeipräfekten von den Beamten auf der Prachtallee verhindert werden. Ein seit dem Sommer geltendes Verkaufsverbot an Jugendliche werde ebenso überprüft wie das generelle Verbot, Lachgas in Clubs, Diskotheken oder Kiosken an Erwachsene zu vertreiben.

Zuletzt hatte im Spätsommer eine junge Autofahrerin unmittelbar nach dem Konsum von Lachgas vier Fußgänger auf den Champs-Élysées überfahren und schwer verletzt. Die Frau hatte sich sogar vor einer roten Ampel beim Konsum des Lachgases gefilmt.

Wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete, werden 78 zusätzliche Beamte zusätzlich zu den Champs-Élysées abgeordert. Ungeachtet der Zusatzkontrollen werde der Touristen-Hotspot vor möglichen terroristischen Gefahren geschützt. Musikalisch geht es zu, wenn an diesem Samstag die rotfarbene Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wird: Beim Auftakt sei ein Auftritt der Sängerin Clara Luciani geplant, kündigte die Stadt an.