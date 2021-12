Vor Lampedusa: Hilfsorganisationen retten fast 200 Menschen im Mittelmeer

Anzeige

Anzeige

Rom. Die private Hilfsorganisation Sea-Watch hat im zentralen Mittelmeer mehr als 90 Migranten aus Seenot gerettet. Die Crew der „Sea-Watch 3“ habe die Menschen im Süden der Insel Lampedusa von einem doppelstöckigen Holzboot an Bord geholt, teilte die in Berlin ansässige Organisation am Freitag mit. Der Kahn sei seeuntüchtig gewesen. Erst vor wenigen Tagen war die „Sea-Watch 3“ zu einem weiteren Einsatz im Mittelmeer aufgebrochen.

Von einem ähnlichen Fall berichtete am Freitag auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Das Team der „Geo Barents“ nahm nach eigenen Angaben 100 Menschen von einem ebenfalls doppelstöckigen Holzboot auf. Es war demnach der achte Rettungseinsatz, seit das Schiff auf seiner Mission im Mittelmeer unterwegs ist. An Bord seien nun fast 560 Menschen. Die „Geo Barents“ sucht ebenso wie die „Ocean Viking“ der Organisation SOS Mediterranee einen sicheren Hafen. Am Abend teilte SOS Mediterranee mit, von den italienischen Behörden den Hafen in Trapani auf Sizilien zugewiesen bekommen zu haben.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die Migrantinnen und Migranten wollen meist über das Mittelmeer Italien und damit die EU erreichen. In den vergangenen Tagen kamen laut Medienberichten auf Lampedusa und Sardinien zahlreiche Migrantinnen und Migranten in Booten an. Das italienische Innenministerium registrierte Stand Freitag in diesem Jahr mehr als 64.600 Migranteninnen und Migranten, die in Booten Italien erreicht hatten. Im selben Vorjahreszeitraum waren es rund 34.100.

Anzeige

Kritiker der privaten Seenotrettung vertreten die Ansicht, dass es besser wäre, wenn kriminelle Schlepper gar nicht erst so viele Menschen in Seenot bringen würden. Die Seenotretter stehen bei manchen EU-Innenministern unter Verdacht, mit libyschen Schleusern zusammenzuarbeiten. Die Seenotretter geben dagegen an, dass sie sich ohne Abstriche an internationale Gesetze hielten.