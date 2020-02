Vor Kölner Lokal: 26-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Köln. Bei einem Streit vor einem Kölner Lokal ist ein 26-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Drei weitere Beteiligte trugen ebenfalls - zum Teil schwere - Verletzungen davon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Drei Besucher des Lokals im Stadtteil Bilderstöckchen seien am Sonntagmorgen vor der Gaststätte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Passanten in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung sei dann eskaliert. Dabei soll der 56 Jahre alte Passant mit einem Messer auf seine Kontrahenten losgegangen sein. Ein 26-Jähriger Lokalgast schwebte danach in Lebensgefahr.

Die von Augenzeugen gerufene Polizei nahm den 56-Jährigen, der ebenfalls verletzt wurde, ohne Widerstand fest. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Noch in der Nacht setzte die Polizei eine Mordkommission ein. Zunächst wurden Zeugen befragt. Mit weiteren Informationen sei nicht vor Dienstag zur rechnen, teilten die Beamten mit.

RND/dpa