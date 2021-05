Von tonnenschwerem Bauteil erschlagen: Arbeiter stirbt bei Brückenbauarbeiten nahe Hannover

Anzeige

Anzeige

Hannover. Bei Bauarbeiten an einer neuen Fußgängerbrücke in Seelze bei Hannover ist am Dienstagnachmittag ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Das berichten die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ und die „Neue Presse“. Offenbar stürzte ein sechs Tonnen schweres Bauteil am Fluss Leine auf die Arbeiter.

Den Berichten zufolge fiel beim Einsetzen einer Stahlpylone das Bauteil um und traf dabei die beiden Arbeiter, die sich zu Montagearbeiten im Korb einer Arbeitsbühne befanden. Dabei wurden ein Arbeiter getötet und sein Kollege eingeklemmt.

In dem Bereich in Seelze-Letter war im vergangenen Jahr eine marode Holzbrücke abgerissen worden. Zurzeit finden die Arbeiten zum Bau des neuen Fußgängerüberwegs statt.