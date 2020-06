Von Polizisten zu Boden geschubst: Demonstrant (75) erleidet Hirnverletzung

Anzeige

Buffalo. Der 75-Jährige, der bei Demonstrationen gegen Rassismus in Buffalo von Polizisten zu Boden geschubst worden war, hat Gehirnverletzungen erlitten. Ihm stehe “eine neue Normalität” bevor, sagte seine Anwältin laut NBC News. Ein Video hatte den Vorfall, der landesweit für Empörung gesorgt hatte, festgehalten. Der 75-Jährige war mit Blutungen am Kopf auf dem Bürgersteig liegen geblieben, die Polizisten waren weitergegangen.

“So schmerzhaft das ist, aber sein Gehirn ist verletzt, und er ist sich dessen sehr bewusst”, sagte die Anwältin des 75-Jährigen, Kelly V. Zarcone. Sie habe mit ihrem Klienten gesprochen, der sich besser fühle und mit der Physiotherapie begonnen habe. Die “überwältigende Unterstützung", die er von so vielen Menschen aus allen Teilen der Welt erfahren habe, seien sehr aufmunternd für ihn. “Das hilft. Er schaut nach vorn, um gesund zu werden und herauszufinden, wie seine neue Normalität aussehen wird.”

Die beiden Polizisten waren suspendiert worden. Ihnen wird Körperverletzung vorgeworfen. Beide plädierten vor einem Gericht in der Stadt im Bundesstaat New York auf nicht schuldig. Zahlreiche Polizisten aus Buffalo stellten sich demonstrativ hinter ihre beiden Kollegen. Buffalos Bürgermeister Byron Brown und New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo verurteilten den Vorfall.