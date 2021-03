Volleyball vor dem ausbrechenden Vulkan: Video wird zum Klickhit

Anzeige

Der Vulkan bricht aus? Bleibt mal lässig. Erst mal ein kleines Volleyballmatch – weil Sport gesund ist. Die sechs Volleyballerinnen und Volleyballer, die sich in einem Video lachend um den Ball bemühen, scheint der Magmastrom im Hintergrund wenig zu interessieren. In sozialen Medien wurde der am Vulkan Fagradalsfjall aufgenommene Clip inzwischen millionenfach aufgerufen.

Video Isländer spielen Volleyball vor ausbrechendem Vulkan 0:42 min Der isländische Vulkan Fagradalsfjall spuckt seit Tagen Lava aus. Das Naturschauspiel zieht massenhaft Touristen an. © Reuters

Die Gegend in Island war in den letzten Jahrhunderten vulkanisch gesehen eher inaktiv. Die Fagradalsfjall-Eruption ist der erste Ausbruch dort seit 800 Jahren. Trotz der Lavaströme ist es in der Gegend wettermäßig ziemlich kühl. Zwölf Grad minus vermeldete Profivolleyballerin Thelma Gretarsdottir zum Zeitpunkt des Matchs. Die Spieler im Video sind entsprechend warm angezogen. Erkältung am Vulkan? Ausgeschlossen.

In den vergangenen Tagen hatten sich Schaulustige am Vulkan auf der isländischen Reykjanes-Halbinsel immer wieder in Gefahr gebracht. Unerschrockene Isländer posteten sogar Videos, die sie beim Essenzubereiten auf der frisch erstarrten Lava zeigten. Die isländischen Behörden warnten zuletzt vor Ausflügen in das Gebiet, wie mehrere isländische Nachrichtenportale berichten. Die Besucherströme seien außer Kontrolle geraten, der Ausstoß giftiger Gase wie Schwefeldioxid mache es zudem gefährlich, sich in der Gegend aufzuhalten.