Volle Krankenhäuser in Brasilien: Rio de Janeiro sagt Silvester-Party ab

Anzeige

Anzeige

Rio de Janeiro. Neben der Silvesterparty an der Copacabana ist wegen der Corona-Pandemie nun auch die ersatzweise in Rio de Janeiro geplante virtuelle Feier zum Jahreswechsel abgesagt worden. „Die Entscheidung ist notwendig, um Ansammlungen zu vermeiden, aus Respekt vor den Opfern und für die Sicherheit aller“, schrieb die Verwaltung der brasilianischen Metropole am Dienstag auf Twitter.

Die Silvesterparty in Rio ist eine der berühmtesten der Welt und zieht jedes Jahr Millionen Touristen in die Hafenstadt. Das Feuerwerk wird von Flößen in der Atlantikbucht abgefeuert, am Stadtstrand Copacabana treten auf mehreren Bühnen Musiker, Bands und DJs auf. Die Konzerte sollten in diesem Jahr im Internet übertragen werden.

Viele Corona-Fälle in Brasilien

Brasilien ist derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Bislang haben sich in dem größten Land Lateinamerikas fast sieben Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Über 182.500 Patienten sind im Zusammenhang mit der Atemwegskrankheit Covid-19 gestorben.

Anzeige

Zuletzt sind die Corona-Kurven in vielen brasilianischen Bundesstaaten angestiegen. Unter anderem verzeichneten die Stadt und der Bundesstaat Rio de Janeiro wieder steigende Corona-Zahlen, die Belegungsquote der öffentlichen und privaten Intensivbetten für Covid-19-Patienten nahm zu.