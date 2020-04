Volle Behälter wegen Corona: Macht Winterbenzin unsere Autos kaputt?

Anzeige

Anzeige

Hannover. Es ist eine Warnung, die Autofahrer beunruhigen dürfte: Wegen der Coronakrise verkaufen die Tankstellen in Deutschland und Europa voraussichtlich auch zur warmen Jahreszeit weiter ihren sogenannten “Wintersprit”. Ein Gemisch, das im Winter die Motoren schonen soll – im Sommer jedoch schädlich sein kann, wie der Kfz-Industrieverband ACEA nun warnt.

Weil während der Krise deutlich weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind, würden die Lager der Mineralölkonzerne nicht rechtzeitig zum 1. Mai leer. Die Folge: Statt Sommerkraftstoff könnte noch bis mindestens Ende Mai Wintersprit verkauft werden. Eine entsprechende Meldung der Auto-Nachrichtenagentur SP-X wurde in der vergangenen Woche auf verschiedenen Onlineportalen verbreitet.

“Bitte nicht volltanken”

Die Befürchtungen sind durchaus berechtigt: In den USA ist der Wechsel auf den Sommerkrafstoff bereits auf Ende Mai verschoben worden. Nun schlagen auch erste EU-Mitgliedsländer vor, die Umstellung zu verschieben.

Für Autofahrer könnte das zu Problemen führen, warnt der ACEA. Insbesondere Benziner vertragen demnach den Winterkraftstoff bei höheren Temperaturen schlecht. Es könne zu Motorausfällen, Startproblemen und erhöhten Emissionen von Benzindämpfen kommen, heißt es.

Der Verband rät: Wer derzeit wenig Auto fährt, solle seinen Tank nicht unnötig mit Wintersprit auffüllen. Im besten Fall solle man das Volltanken aufschieben, bis die Umstellung an den Zapfsäulen vollzogen sei.

Anzeige

Ist Wintersprit tatsächlich schädlich fürs Auto?

Anzeige

Doch was ist an dieser Warnung dran? Eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschlands (RND) bei den großen Mineralölkonzernen bleibt weitestgehend unbeantwortet. Nur das Unternehmen BP mit seinen Aral-Tankstellen meldet sich – und winkt ab.

“Aral Kraftstoffe werden weiterhin in der gewohnt guten Qualität angeboten und können ohne Bedenken getankt werden”, sagt Sprecher Detlef Brandenburg. "Die in der Presse teilweise geäußerten Bedenken können wir in der aktuellen Corona-Krisensituation nicht teilen. Alle Anstrengungen sind darauf ausgerichtet, Sie auch weiterhin ohne Einschränkungen zu versorgen.”

Auch der ADAC schätzt die Gefahren durch den sogenannten Wintersprit als gering ein: “Laut den Experten aus unserem Technikzentrum sind für Pkw grundsätzlich keine technischen Schäden bei der Verwendung von konformer Winter- bzw. Übergangsware zu erwarten”, erklärt Sprecherin Katharina Lucà auf RND-Anfrage. “Etwaige – sehr unwahrscheinliche – Heissstartprobleme verschwinden von selbst, wenn der Motor wieder ausgekühlt ist.”

Auch der Flugverkehr hat ein Problem

Doch warum gibt es überhaupt unterschiedliche Kraftstoffe im Sommer und im Winter? Benzin und Diesel haben im Winter eine andere Zusammensetzung als im Sommer, damit die Motoren bei den unterschiedlichen Außentemperaturen optimal anspringen und laufen, berichtet SP-X.

Anzeige

Im Winter sei beispielsweise der Anteil von flüchtigen Substanzen im Benzin höher, damit der Kraftstoff auch bei Minusgraden ausreichend zündfähig bleibt. Für den Sommer hingegen werde der flüchtige Anteil herabgesetzt, damit sich in den Kraftstoffleitungen keine Blasen bilden.

Für die Umstellung von Winter- auf Sommersprit schreiben die EU-Staaten normalerweise bestimmte Zeiträume vor: Ab Mitte März dürfen die Tankstellen bereits auf Sommersprit umrüsten, ab 1. Mai muss er an allen Zapfsäulen verfügbar sein. Ab Mitte November ist dann wieder der Wintersprit vorgeschrieben.

Die Coronakrise wirkt sich aber nicht nur auf den Autokraftstoff aus. Wegen des eingeschränkten Reiseverkehrs seien auch die Lagerbestände für Flugzeug-Kerosin aktuell übervoll. Erste Staaten fordern laut dem Verband ACEA, den Kraftstoff mit Diesel zu mischen und an die Tankstellen in Europa auszuliefern. Doch auch das könne Schäden an Motoren und Abgasreinigungssystemen moderner Autos hervorrufen, warnt der Verband.

Video Wieso der Föderalismus zur Corona-Krise in der Kritik steht 1:43 min In der Corona-Krise wird die Kritik am Föderalismus in Deutschland lauter. Welche Auswirkungen hat das dezentrale System auf den Umgang mit der Pandemie? © Matthias Schwarzer/RND