“Virus verträgt keinen Alkohol”: Nacktrodeln findet trotz Coronavirus statt

Während die Bundesregierung wegen des sich immer weiter verbreitenden Coronavirus empfiehlt, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, findet im sächsischen Oberwiesenthal das jährliche Nacktrodeln trotzdem statt. Der Veranstalter hat eine äußert kuriose Begründung.

Großveranstaltungen in Zeiten des Coronavirus - das passt eigentlich gar nicht. In Oberwiesenthal feierten am Samstag trotzdem Hunderte Besucher beim Nacktrodeln, berichtet die “Freie Presse”. Veranstalter Joachim Nöske begründete das Festhalten an der Veranstaltung gegenüber der Zeitung damit, dass das Virus keinen Alkohol vertrage - man habe es sozusagen bekämpft. Nüchtern betrachtet natürlich völliger Unsinn.

Auch Gesundheitsamt hatte offenbar keine Bedenken

Auf die Frage, ob er nicht fürchte, dass jemand unwissentlich andere Menschen infizierten könnte, habe Nöske mit Nein geantwortet, schreibt die “Freie Presse”. Sein Fazit: “Wir hatten sehr viele Besucher, es war eine schöne Party. Es war alles gut hier."

Auch das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises habe vorher keine Einwände gegen das Nacktrodeln gehabt, schreibt die “Freie Presse” unter Berufung auf ein Schreiben, das der Zeitung vorliege. In Sachsen gibt es inzwischen 130 bestätigte Corona-Infektionen (Stand von Sonntagabend). Wie in anderen Bundesländern bleiben dort ab Montag Schulen geschlossen.

RND/ros