Virales Foto: Bruder der Braut bringt Lama im Smoking zur Hochzeit

Cleveland. Der Tag für Braut Riva Weinstock ist endlich gekommen - ihre Hochzeit, die sie mit allen Freunden und der Familie feiern will. Ihr Bruder Mendl hat jedoch eine besondere Begleitung dabei: Das Lama Shocky mit weiß-braunem Fell, gehüllt in einen schicken Anzug. Doch so richtig überrascht kann die Braut eigentlich nicht gewesen sein - immerhin geht dieser besondere Gast auf eine Diskussion von vor fünf Jahren zurück.

“Scheiß drauf, das Lama ist zur Hochzeit eingeladen”

Und so kam es dazu: Die Geschwister diskutierten über die Zukunft, während sie mit dem Auto von Ohio nach Indiana fuhren. “Meine Schwester sprach über ihre Hochzeit, als wäre sie morgen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal mit jemandem zusammen war”, berichtete Mendl Weinstock dem Online-Magazin “Insider”. “Nur um sie wütend zu machen und eine Reaktion zu bekommen, sagte ich ihr: Wenn sie mich zur Hochzeit kommen lässt, bringe ich ein Lama mit.” Auf Reddit führte er weiter aus, dass seine Schwester während der Diskussion irgendwann aufgab und sagte: “Scheiß drauf, das Lama ist zur Hochzeit eingeladen.”

Ihr Gesichtsausdruck spricht Bände

“Er hat mich damit zum Spaß aufgezogen und in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich zweimal pro Woche daran erinnert”, so die Braut. “Ich habe buchstäblich alles versucht um sicherzustellen, dass es nicht passiert, und siehe da, bei meiner Hochzeit war ein Lama.”

Das erkennt man Riva Weinstock auch am Gesichtsausdruck an - der spricht Bände. “Ich werde nicht neben dem Lama stehen, ich werde das Lama nicht berühren, aber ich werde ein Bild machen.” Sie habe ihrem Bruder klar gemacht, dass es nur ein einziges Foto geben werde. “Meine Freunde können bestätigen, dass ich nach draußen gegangen bin, genau ein Bild gemacht habe und dann gleich wieder hineingegangen bin", sagte Riva gegenüber “Insider”.

Dieser Schnappschuss landete natürlich prompt im Internet: Mendl Weinstock postete es auf der Social-Media-Plattform Reddit - dort wurde es 92% hoch gevotet und inzwischen 3600 Mal kommentiert. Ein Reddit-User schreibt: “Ich bin so beeindruckt, wie gut dieser Smoking geworden ist. Ausgezeichnete Arbeit.” Ein anderer analysiert den genervten Gesichtsausdruck der Braut: “Ihr Gesicht sagt, sie wünscht, sie hätten dieses Versprechen nicht eingehalten.”

Tatsächlich reden die Hochzeitsgäste immer noch von Shocky, so Mendl auf Reddit. Ob das der Braut wohl gefällt?

