Vierstöckiges Haus in Polen teilweise eingestürzt

Anzeige

Anzeige

Warschau. In Polen ist ein vierstöckiges Wohn- und Geschäftshaus bei Renovierungsarbeiten teilweise eingestürzt. Das Unglück ereignete sich am Donnerstag im Zentrum der oberschlesischen Stadt Rybnik, wie die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite mitteilte. Bislang habe ein Rettungsteam mit Spürhunden in den Trümmern keine Spur von Verschütteten gefunden, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr laut Agentur PAP.

Nachbarhaus evakuiert

In dem mehr als hundert Jahre alten Haus wurde renoviert, dort sollte ein neues Restaurant entstehen. Die Bauarbeiter hatten gerade Pause, als die Fassade und die Decken des Altbaus einstürzten, hieß es. Nach Angaben der Arbeiter befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks niemand in dem Gebäude.

Es werde aber weiter nach möglichen Opfern gesucht. Das Nachbarhaus wurde evakuiert. Ob das teilweise eingestürzte Haus später wieder genutzt werden kann, muss nun die Bauaufsicht gemeinsam mit dem Amt für Denkmalschutz entscheiden.