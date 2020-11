Vierjähriger verliert beide Eltern durch Covid-19: Oma will jetzt große Geburtstagsparty für ihn schmeißen

Anzeige

Vier Jahre ist Raiden Gonzalez alt und bereits Vollwaise. Binnen 100 Tagen verlor der Junge aus San Antonio, Texas, beide Elternteile an das Coronavirus: Im Juni erkrankte Adan Gonzalez, der Vater von Raiden, an Covid-19, kurz nachdem einer seiner Kollegen positiv getestet worden war. Im Krankenhaus verschlechterte sich sein Gesundheits­zustand zusehends, bevor er am 26. Juni im Alter von nur 33 Jahren an dem Virus starb. Dies berichtete die Onlineausgabe des „Independent“.

Stunden nach den ersten Symptomen erkrankte Raidens Mutter schwer

Wie Raidens Großmutter Rozie Salinas dem Nachrichten­sender NBC News erzählte, wurde wenige Monate später auch Raidens Mutter Mariah krank. Sie starb am 5. Oktober, nur Stunden, nachdem sie über extremes Unwohlsein geklagt hatte. Das Krankenhaus informierte die Familie später darüber, dass die 29-Jährige ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Der plötzliche Tod beider Elternteile habe Raiden schwer getroffen, sagte seine Großmutter dem Sender. Er sei sehr mutterbezogen gewesen. „Erst heute Morgen sagte er mir, dass er sich wünscht, er hätte seine Mutter zurück“, so Salinas. Sie habe ihm daraufhin gesagt, dass seine Eltern jetzt Engel sind, „die über uns wachen und uns beschützen“.

Schwer sei es auch für sie, mit der Trauer umzugehen, sagt Salinas NBC, aber Raiden halte sie am Leben. Sie plane eine Gedenkfeier für ihre Tochter und ihren Schwiegersohn. Zuvor, am 28. November, sei noch Raidens fünfter Geburtstag. Die Familie wolle ihm nun ein großes Fest bereiten, um ihm zu zeigen, dass das Leben schöne Seiten hat. Das Motto sei „Dinosaurier“, so Salinas, es werde richtig was los sein.

Das Fest für den traurigen Jungen erscheint zum einen als das Gebot der Stunde. Zum anderen aber klingt es nicht unbedingt danach, als habe man die richtigen Lehren aus den Todesfällen gezogen – ist doch Abstand halten und Kontakte einschränken während der Pandemie elementar für ihre Bekämpfung.

In Texas gab es seit Beginn der Pandemie mehr als 20.000 Todesfälle infolge des Coronavirus.