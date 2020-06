Vierjähriger stürzt in See und ertrinkt

Anzeige

Westrhauderfehn. Ein Vierjähriger ist im ostfriesischen Westrhauderfehn von einer schmalen Brücke in einen See gestürzt und an den Folgen gestorben. Das Unglück ereignete sich am Sonntagnachmittag. Der Junge war nach seinem Sturz in den Hahnentanger See sofort untergegangen, wie die Online-Ausgabe der “Ostfriesenzeitung” berichtete.

Die Eltern bemerkten das Verschwinden ihres Sohnes nur Augenblicke später. Gemeinsam mit Passanten begannen sie eine verzweifelte Suche, die alarmierte Feuerwehr suchte von Booten aus, Taucher der DLRG beteiligten sich und ein Rettungshubschrauber kreiste über dem See. Vor Ort betreuten Polizisten und Notfallseelsorger die Eltern.

Zunächst konnte das Kind reanimiert werden

Ein Taucher fand das leblose Kind schließlich in Ufernähe unter Wasser, wie die Feuerwehr des Landkreises Leer berichtet. Der Junge konnte reanimiert werden, starb dann jedoch in einem Krankenhaus in Oldenburg.