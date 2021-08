Vierjähriger springt bei Brand im Mehrfamilienhaus aus Fenster

Anzeige

Kleinbautzen. Auf der Flucht vor einem Feuer ist ein Vierjähriger in Kleinbautzen (Landkreis Bautzen) aus dem Fenster gesprungen und dabei schwer verletzt worden. Der Brand sei im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Rettungssanitäter hatten den Jungen in Obhut genommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Die 21-jährige Mutter und der 23-jährige Vater sowie die beiden Geschwister hatten sich aus der Wohnung retten können, der Vierjährige wurde zunächst vermisst. Die genauen Umstände würden derzeit geklärt, so die Polizeisprecherin. Die Familie des Jungen wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, ebenso ein weiterer Junge aus dem Mehrfamilienhaus.

Der Brand war am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr ausgebrochen. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Rund 40 Helfer von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.